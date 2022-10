Tretja tekma v evropskem pokalu, tretji poraz košarkarjev Cedevite Olimpije. Ljubljančani so danes v Stožicah gostili španski Joventut, ki je pokazal, zakaj je eden glavnih favoritov za končno zmago v drugokakovostnem evropskem tekmovanju. V igri gostiteljev, ki se sicer borijo z zdravstveni težavami, se je znova pokazalo veliko pomanjkljivosti, zato trenerja Jurico Golemca v naslednjih dneh in tednih čaka naporno delo. Ritem tekem namreč ne bo pojenjal. V soboto kapetana Eda Murića in soigralce čaka skopski MZT v ligi ABA, naslednji teden pa zahtevno evropsko gostovanje v Benetkah.

Pred začetkom današnje tekme je športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečriović podelil simbolično darilo Jarrodu Jonesu, kar je v Stožicah postala že navada, ko gostuje kakšen od nekdanjih članov zmajev. Ljubljančani so obračun odprli energično, predvsem so se borili pod obročema, kjer so dobili tudi nekaj napadalnih skokov, obenem jim je stekel tudi met. Predvsem se je odprlo Yogiju Ferrellu, ki je v uvodnih desetih minutah dosegel 12 točk. Čeprav se to sliši lepo, je bila večina doseženih po individualnih akcijah, medtem ko so gostje lepo kombinirali v napadu in do točk prihajali zlahka po uigranih akcijah, v katerih se je ves čas gibalo vseh pet igralcev na parketu. Joventut je tako že v prvih desetih minutah zbral enajst asistenc. Nov individualni navdih pri Olimpiji, tokrat Josha Adamsa, je sredi druge četrtine košarkarje v zelenih dresih povsem približal nasprotniku, a je ta po minuti odmora odgovoril silovito. Z delnim izidom 11:0 je prevzel nadzor nad tekmo in se na glavni odmor podal z devetimi točkami naskoka.

Tudi drugi polčas se je začel povsem po željah Joventuta, ki je dosegel uvodnih šest zaporednih točk. Medtem ko so se gostitelji mučili za vsak koš, je pri španskemu moštvu žoga še naprej lepo krožila, odprte mete pa so njihovi strelci mirno zadevali. O kolektivnosti v igri Joventuta veliko pove dejstvo, da se je med strelce sredi tretje četrtine vpisalo enajst od dvanajstih igralcev. Ker so gostje od igre odrezali tudi najnevarnejša zmaja Ferrella in Adamsa, je njihova prednost ob koncu tretje četrtine poskočila že na 19 točk. Obupani Golemac je tedaj posegel še po Maticu Rebcu, ki je sicer poskrbel za iskrico, saj je z borbenostjo dvignil tudi soigralce, a se je Joventut izkazal za enostavno preveč utečeno moštvo, da bi dovolilo preobrat ob le nekaj boljših minutah nasprotnika.

»Nismo še dovolj dobri, da bi lahko enakovredno igrali s takšno ekipo, kot je Joventut. 100 prejetih točk doma pomeni, da nismo igrali obrambe, da ni bilo v naši igri energije in intenzivnosti. Rabimo še veliko treningov in tekem, da bomo prišli na želeno raven. Kakovost nedvomno imamo, ampak nam glede na vse dogodke manjka delo,« je povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki se je nato še nekoliko razhudil. »Moti me, ker ne igramo moštveno in se ne držimo navodil. Če rečemo, da določen igralec ne sme v levo, potem ne sme v levo. Če zaključi z desno, je napaka štaba, če v levo pa igralca. Prišli bomo na pravo raven, a rabimo čas. Dan pred tekmo smo po desetih dneh lahko trenirali pet na pet in bili vsi srečni. A to za Joventut ni dovolj. Upam, da je konec s koronavirusi, virozami in poškodbami, saj je to že neverjetno.«

Evropski pokal, skupina A, druge tekme 3. kroga : Cluj – Venezia 80:85, Prometej – Bursaspor 90:84, Bourg – Lietkabelis 86:73, Ulm – Brescia 90:98, vrstni red: Bourg 3-0, Joventut, Brescia, Bursaspor in Prometej po 2-1, Cluj, Venezia, Ulm in Lietkabelis po 1-2, Olimpija 0-3.

Olimpija – Joventut 78:100 (26:28, 41:50, 57:73) Evropski pokal, 3. krog, skupina A. Dvorana Stožice, gledalcev 2300, sodniki: Vilius (Litva), Lezcano (Argentina), Bissuel (Francija). Olimpija: Rebec 2, Ferrell 20 (4-3), Harrison, Radović 6 (4-4), Jeremić 12 (3-3), Alibegović 13 (5-2), Murić 5, Mulalić, Adams 15 (5-4), Kosi, Omić 3 (2-1), Radovanović 2, trener: Golemac. Joventut: Kraag 4, Busquets 3 (2-2), Ribas 7, Guy 12, Ellenson 15 (1-1), Ventura, Vives 9 (4-3), Jones 7, Feliz 7 (2-2), Birgander 11 (3-3), Parra 11 (3-3), Tomić 14 (4-4), trener: Duran. Prosti meti: Olimpija 23-17, Joventut 19-18. Met za dve točki: Olimpija 30-14, Joventut 36-23. Met za tri točke: Olimpija 36-11, Joventut 22-12. Skoki: Olimpija 27 (16 + 11), Joventut 40 (32 + 8). Osebne napake: Olimpija 23, Joventut 25. Pet osebnih napak: Feliz (34), Ellenson (39). Igralec tekme: Simon Birgander (Joventut). Semafor: 10:13 (4. minuta), 20:21 (8), 26:34 (13), 35:48 (18), 49:66 (27), 64:83 (33), 69:85 (37).

