S pestmi nad argumente

V čem je problem skrajne desnice? V tem, da svojih stališč ne more razumsko utemeljiti. Njene »utemeljitve« rasizma, seksizma, zanikanja človekovih in demokratičnih pravic so tako kilave, tako enostavno jih je ovreči s splošnim znanjem, univerzalno humanostjo in vsakomur dostopnimi informacijami, da jih ne more prodati kot resnico. Zato jih vsiljuje s silo. Sila je govorica, ki nastopi tam, kjer demokracija nima državljanstva.