#video Dončić proti Pelikanom dosegel 37 točk, a zgrešil odločilni met

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v New Orleansu ostali brez zmage, čeprav so v zadnji četrtini vodili tudi za šest točk. Prvi mož Dallasa Luka Dončić je prikazal blestečo predstavo in dosegel 37 točk, 11 skokov in sedem podaj, a to vseeno to ni bilo dovolj za zmago nad oslabljenimi pelikani, ki so doma slavili s 113:111.