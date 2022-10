Pred zborom v Laškem je imel slovenski selektor Dragan Adžić največ skrbi z zdravstvenim stanjem igralk. »Na nobeni dosedanji reprezentančni akciji se nismo zbrali v popolni zasedbi, vedno smo imeli kakšno resnejšo poškodbo,« je poudaril Dragan Adžić, ki po zadnjem tekmovalnem koncu tedna na klubski ravni prvič nima večjih težav s poškodbami igralk. Krožna napadalka Nataša Ljepoja, ki je zaradi poškodbe rame izpustila nedeljsko tekmo Krima proti Brestu v ligi prvakinj, je uspešno prestala pregled z magnetno resonanco.

Enak pregled danes čaka še kapetanko Ano Gros, ki je zadnjo reprezentančno akcijo izpustila zaradi težav s hrbtom. »Vse igralke komaj čakamo na začetek tekmovanja. Zelo se ga veselimo in že čutimo nekaj evforije, kar je zelo pozitivno. Trenutno bi si želela, da bi lahko nastopala z nekaj manj bolečinami, a me na srečo v igri ne ovirajo. Sama pravim, da je vse v moji glavi, pri tem pa sem najmočnejša. Želim na vsak način pomagati reprezentanci,« napoveduje Ana Gros, ki je skupaj s še eno levoroko ostrostrelko Barbaro Lazović (manjše težave s kolenom, dobila je injekcije) iz preventivnih razlogov izpustila nekaj uvodnih treningov v Laškem.

Najtežja skupina v Celju

»Zadnji dve leti že nestrpno čakamo na prvenstvo. Le ena proti milijon je možnost, da v karieri igraš na velikem tekmovanju na domačih tleh, kar je poseben občutek. Tudi zato bodo te priprave nekaj posebnega. So smetana na torti, ko pa bomo igrale na EP, bo prišla še češnja,« pravi vratarka Amra Pandžić, članica romunske ekipe Minaur Baia Mare, kamor je lani prišla iz turškega Kastamonuja. Prva Adžićeva izbira med vratnicama bo zagotovo 33-letna Pandžićeva, ki o nasprotnicah v skupini v Celju (Danska, Švedska, Srbija) dodaja: »Zagotovo je naša skupina najtežja izmed vseh štirih, a tega smo vajene že s prejšnjih velikih tekmovanj. Vseeno imamo visoke cilje, še posebej, ker igramo doma. Zaradi tega ne čutimo dodatnega pritiska, ampak le dodaten motiv. Najprej želimo priti iz skupine v drugi del v Ljubljano, potem pa je mogoče vse.«

Organizatorica slovenske igre Nina Zulić si – tako kot Pandžićeva – rokometni kruh služi v Romuniji (Gloria Bistrita) in tudi ona je v novi klub prišla iz Kastamonuja. Vedno skrbno urejena in naličena (tudi na tekmah) je 26-letnica pred novinarje stopila po opravljenih sponzorskih obveznostih. »V romunskem klubu sem v tej sezoni še neporažena in v tem slogu želim nadaljevati tudi v reprezentanci. To, da smo v popolni zasedbi, je velika prednost na velikem tekmovanju, saj bomo lahko imele večjo rotacijo igralk. Pri igralkah ni opaziti treme, napetosti ali pritiska, obstaja le občutek odgovornosti in nestrpnega pričakovanja prvenstva,« meni Nina Zulić, ki je prepričana o napredovanju Slovenije iz skupine v Celju v drugi del Eura. Slovenija bo pred EP odigrala še dve pripravljalni tekmi s Hrvaško, obe v dvorani Tri lilije v Laškem in obe bosta za zaprtimi vrati (brez gledalcev): jutri ob 18. uri in v soboto ob 17. uri.