Prvi strelec bikov je bil DeMar DeRozan s 25 točkami. Z 18 točkami in 23 skoki se je izkazal tudi Nikola Vučević, skupaj pa sta bike po začetnem zaostanku popeljala do preobrata in zmage.

Kelti so bolje začeli tekmo in povedli z 12:0, biki pa so nato zaostajali že za 19 točk, preden so ujeli Kelte v drugi četrtini in proti koncu polčasa povedli za 16. Potem prednosti niso več spustili iz rok. To je bil za Boston prvi poraz v sezoni.

»To je korak k temu, kar poskušamo zgraditi,« je po tekmi dejal Vučević, ki je v ponedeljek dopolnil 32 let.

»Mislim, da kot ekipa še nismo našli prave identitete. Še vedno je pred nami nekaj dela, iskanje novih poti. Na tem moramo delati. Še velikokrat bomo v takšnem položaju. Vsakič moramo poskušati najti način, kako se odzvati. Tokrat nam je uspelo,« je dodal črnogorski košarkar.

Ayo Dosunmu je k zmagi dodal 22 točk, Zach LaVine, ki je odigral drugo tekmo, potem ko je uvodni dve izpustil, pa je zbral 19 točk.

Jason Tatum, za zdaj prvi strelec NBA s povprečjem 34,7 točke, je za Boston tokrat dosegel 26 točk, od tega 15 v uvodni četrtini. Jaylen Brown je dodal 21 točk. Sodniki so na tekmi izključili začasnega trenerja Keltov Joeja Mazzullo (zaradi dveh tehničnih napak v tretji četrtini) in Granta Williamsa. Po izključitvi Mazzulle je ekipo vodil pomočnik Damon Stoudamire.

Naslednja tekma bike čaka v sredo, ko bodo gostili Indiano.

Nastopila je tudi ekipa tretjega Slovenca v ligi NBA Vlatka Čančarja. Njegovi Denver Nuggets so s 110:135 izgubili v Portlandu, slovenski reprezentant pa tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro.

Naslednja tekma Denver čaka v četrtek, ko bo v domači dvorani gostil Los Angeles Lakers.