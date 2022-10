Njen drugi tuji klub je bil Vardar, s katerim je dvakrat igrala v finalu lige prvakinj in dvakrat v polfinalu, kar ji je leta 2013 uspelo tudi s krimovkami, nato je odšla za leto dni v Bukarešto, kamor se je po letu dni v Budućnosti spet vrnila leta 2020 in ostala do lanske sezone. Nanjo nima lepih spominov, saj si je novembra strgala sprednjo križno vez in poškodovala meniskus, zaradi česar je morala izpustiti zadnje SP v Španiji. Na EP, ki se bo začelo 4. novembra, bo 34-letnica eden glavnih adutov Slovenije, predvčerajšnjim pa je bila med najzaslužnejšimi za drugo letošnjo Krimovo zmago v ligi prvakinj.

Že v preteklosti ste se nekajkrat pogovarjali s Krimom, da bi se vrnili, pred letošnjo sezono pa je končno prišlo do dogovora. Kaj je odločilo?

V Bukarešti sem se zadnji dve sezoni zares dobro počutila, ampak ko sem spet dobila ponudbo Krima, se mi je zdelo kar logično, da se vrnem domov. Še posebno zato, ker je pred nami evropsko prvenstvo, da se bomo s soigralkami lahko čim bolj uigrale, pa tudi sestava letošnjega Krima obeta, da bi lahko prišle visoko. Zato je tokrat tudi prišlo do dogovora. Čeprav sem že v igralskih letih, sem še vedno dovolj motivirana, da sem se vrnila.

Vendar začetek lige prvakinj ni bil najuspešnejši. Na šestih tekmah je Krim Mercator samo dvakrat zmagal.

Še vedno trdim, da imamo zelo dobro ekipo, vendar ni dobro, da se ustvarja pritisk. Dobro vemo, da noben uspeh ne pride čez noč. Krim ima zelo spremenjeno ekipo, veliko je novih igralk, za vse pa potrebujemo čas. Že na prejšnjih tekmah smo dokazale, da lahko igramo proti vsaki ekipi, ampak nismo zdržale do konca in nismo vzele teh nekaj točk, ki bi jih sicer lahko. Ampak mislim, da bomo šle v drugi del tekmovanja zdaj precej bolj sproščeno, saj ni še nič izgubljenega.

Prvič v karieri ste tudi kapetanka ekipe.

To je vsekakor velika čast. Zame je to nekaj novega, večja je tudi odgovornost. Upam, da so soigralke zadovoljne z mojim izpolnjevanjem kapetanskih nalog.

Nedeljska tekma s francoskim Brestom je bila za Krim zelo pomembna, kajti v primeru poraza bi se zelo oddaljile od šestega mesta, ki še kot zadnje vodi v drugi del lige prvakinj.

Res smo bile že malo pod pritiskom, ker na prejšnjih tekmah nikakor nismo mogle pokazati svoje prave igre. Na večini prejšnjih tekem smo sicer običajno dobro odigrale prvi polčas, v drugem pa je praktično vedno prišlo do padca v igri in poraza. Zato smo šle tudi proti Brestu v drugi polčas z nekakšnim strahom, vendar smo z dobro igro v obrambi potem to dobro popravile in vesela sem, da se je vse dobro razpletlo. Spet je bilo nekaj nepotrebnih zgrešenih strelov, je pa res, da smo zdaj vsaj prihajale do stoodstotnih priložnosti, česar na prejšnjih tekmah ni bilo. Ampak kot sem že rekla, potrebujemo čas. Verjamem, da bomo iz tekme v tekmo boljše.

Zagotovo ste analizirali tekme, ki ste jih letos igrale v ligi prvakinj. Zakaj je prišlo do padcev v drugem polčasu?

To se nam je dogajalo že na pripravljalnih tekmah, in ko se nam je to zgodilo še na tekmah lige prvakinj, smo že imele nekakšno blokado v glavah. Verjamem, da smo se zdaj tega znebile, in prepričana sem, da bomo drugi del lige prvakinj odigrale boljše in pokazale svojo pravo moč.

Ponovno se je pokazalo, kako pomembna je igra v obrambi. Je pa tudi res, da je svoje delo odlično opravila brazilska vratarka Barbara Arenhart.

Ko igraš dobro v obrambi, si lahko tudi v napadu bolj sproščen, in tudi če ne pride do realizacije, veš, da ne bo prišlo do kazni. Obramba je bila resnično odlična, kar je dobra popotnica za drugi del lige prvakinj. Ob takšni obrambi je bilo tudi Arenhartovi, ki si zasluži vse pohvale, lažje v vratih. Vesela sem, da smo pred reprezentančnim premorom prišle do zmage, zato sem tudi v reprezentanco Slovenije na priprave pred evropskim prvenstvom odšla z boljšim občutkom.

Do EP ni več daleč, prvo tekmo boste igrale 4. novembra v Celju proti Danski, nato vas čakata še tekmi s Švedsko in Srbijo. Da bi vas lahko videli tudi v dvorani v Stožicah, boste morale v skupini osvojiti najmanj tretje mesto, kar pa ne bo ravno preprosto.

Res je, skupina je težka, vse ekipe so zelo dobre, vendar verjamem in mislim, da bomo končno pokazale, kako kakovostno reprezentanco imamo. Prepričana sem, da je zdaj prišel naš čas, iti moramo korak za korakom. Mislim, da na drugi del tekmovanja v Ljubljano ne bomo prišle brez osvojenih točk.

Ampak koga lahko premagate?

Tekem si zagotovo ne bomo izbirale, na vsaki bomo šle na zmago, tudi proti Danski, ki je prvi favorit te skupine. Mislim, da smo dovolj kakovostne, da lahko igramo proti vsaki reprezentanci. Če se bo proti Danski pokazalo, da se nam ne bo izšlo, bo selektor morda skušal spočiti nekaj igralk, da prihranimo moči za Švedsko in Srbijo.

Z reprezentanco do zdaj še niste imeli kakšnega vidnejšega uspeha, za vas je to ena zadnjih priložnosti, da tudi z njo pridete do odmevnejšega rezultata. Ali to še manjka v vaši karieri?

Manjka mi tudi naslov evropske klubske prvakinje, čeprav sem bila nekajkrat s svojimi ekipami blizu tej lovoriki. Ampak kot sem že dejala, prav evropsko prvenstvo v Sloveniji je bilo eden glavnih razlogov, da sem se vrnila po poškodbi kolena. To je bila moja glavna motivacija, saj je to edinstvena priložnost, da v svoji karieri na enem od velikih tekmovanj igramo pred domačimi navijači in pred njimi pridemo do odmevnejšega rezultata. Prvi cilj bo vsekakor, da zaigramo v drugem delu tekmovanja v Stožicah, nato bomo šle tekmo za tekmo. Upam, da nas bodo navijači prišli podpret v čim večjem številu. Vem, da je v Sloveniji bolj popularna košarka, v zadnjem času tudi odbojka, ampak verjamem, da če bomo dobro igrale, bo tudi na naših tekmah veliko gledalcev.

Veliko ste igrali v tujini, skupno kar devet let. Kje je bilo najlepše igrati?

V Sloveniji, kajti doma je vendarle doma in najlepše. Sem si pa vedno izbirala klube, kjer sem se tudi zasebno dobro počutila. Lahko rečem, da sem povsod uživala, tako v Srbiji, kjer sem bila še na začetku svoje poti, kot pozneje v Skopju, Podgorici, Bukarešti. Ponosna sem na svojo kariero, vedno sem dala vse od sebe, zdaj pa želim nekaj narediti še doma, v Sloveniji. Z reprezentanco in s Krimom.«