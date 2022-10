Od mraka do zore

Se spomnite lanske decembrske »afere«, ko so na Pogačarjevem trgu odpirali in zapirali stojnice s pijačo in jedačo, ker je župan mesta kljuboval vladnemu odloku, ki je v luči covidnih ukrepov prepovedoval obratovanje tovrstnih stojnic na decembrskih sejmih? Z argumentom, da se morajo ljudje razvedriti, je ljubljanski župan Zoran Janković okraševanje mesta z lučkami zagovarjal celo v letu 2020, ko je veljala policijska ura ob strogih omejitvah gibanja. Tako so lučke na bolj ali manj praznih ulicah gorele, ker so mestni uradniki trdili, »da prinašajo občutek topline, domačnosti in vero v boljši jutri«. Za ljubljansko mestno županstvo imajo novoletni prazniki na ulicah očitno zelo poseben pomen, saj se niti v krizah nikakor ne bi odpovedali ne okrasitvi ne kuhančku, kaj šele ognjemetu, k čemur magistrat že nekaj let neuspešno nagovarjajo okoljevarstveniki.