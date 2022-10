V letošnji sezoni so krimovke do tekme z Brestom v ligi prvakinj dvakrat igrale doma, prvič v Stožicah, drugič v dvorani Tivoli, obakrat pa so ostale praznih rok. Prvič je bil boljši od njih danski Vipers Kristiansand, drugič madžarski Ferencvaros. Z obema ekipama so igrale tudi Francozinje, ki pa so z Dankami izgubile, zato pa premagale Madžarke. Obe tekmi so igrale v gosteh, do svoje druge zmage v skupini A pa so prišle z domačo zmago proti Baniku, ki so ga slovenske državne prvakinje premagale v gosteh. Dozdajšnji medsebojni tekmi je v sezoni 2019/20, ko je zanj še igrala slovenska reprezentantka Ana Gros, lani je v zaključku sezone je igrala tudi v Krimu, dobil Brest.

Slovenske državne prvakinje so, če so še želele ostati v boju za uvrstitev med najboljšo šesterico, ki bo napredovala v drugi del tekmovanja, nujno potrebovale zmago. V tekmo so stopile odločno, predvsem to velja za igro v obrambi, kjer se je v prvem polčasu v vratih s kar 13 obrambami izkazala Barbara Arenhart. Do konca tekme je Brazilka v vratih Krima zbrala še sedem obramb. V napadu je bila v prvih sedmih minutah razpoložena Jovanka Radičević, prav na dan tekme je praznovala 36. rojstni dan, ki je imela največ zaslug za vodstvo s 4:0. Osem minut pozneje so Francozinje s tretjim golom Contance Mauny izid izenačile (6:6), vendar do vodstva niso prišle. Tudi zato, ker so krimovke zaustavile najboljšo strelko lige prvakinj, Črnogorko Đurđino Jauković, ki je prvi gol dosegla šele v 26. minuti, na drugi strani so manjkali goli Darje Dmitrijeve, ki se je tudi le enkrat vpisala med strelke.

V letošnji sezoni so bili največja težava Krima veliki padci v drugih polčasih, ki so kot po pravilu bili zanje usodni. Ko so v prvih štirih minutah nadaljevanja zapravile še dve sedemmetrovki, eno so že v prvem polčasu, se je pojavila bojazen, da se bo zgodba ponovila. Toda domače rokometašice v obrambi niso popuščale, še naprej je bila razpoložena Arenhartova in šele Alja Varagić je v 43. minuti, ko je zadela za 16:13, prekinila urok zgrešenih sedemmetrovk. Tri minute pozneje so v domačem taboru še nekoliko lažje zadihali, saj je bilo po golih Barbare Lazović in Tjaše Stanko 18:13. Pet golov prednosti so imele tudi pet minut pred koncem tekme, in čeprav je Brest je v zadnji minuti prišel na dva gola zaostanka, zmaga Krima ni bila vprašljiva.

»Veliko pozornosti smo namenili drugemu polčasu in priznam, da smo s kar malce strahu vstopili vanj. Zavedati se je treba, da je naša ekipa v ustvarjanju, da so si tekme v ligi prvakinj sledile ena za drugo, zato sta učinek in raven, ki smo ju prikazali na tekmi z Brestom, odlična za tri mesece našega dela. Prepričan sem, da bomo po koncu evropskega prvenstva še boljši, se je pa spet pokazalo, kako pomembna je dobra igra v obrambi, če pa imaš v vratih še razpoloženo vratarko, je vse skupaj še toliko lažje,« je po pomembni zmagi svojih varovank povedal Dragan Adžić, trener rokometašic Krima.

Zaradi evropskega prvenstva, ki bo med 4. do 20. novembrom potekalo v Ljubljani, Celju, Skopju in Podgorici, se bo liga prvakinj nadaljevala šele v začetku decembra. Krim bo 4. decembra igral z danskim Odensejem.

Liga prvakinj, 6. krog, druge tekme v skupini A: Banik Most – Ferencvaros 27:46, Vipers Kristiansand – Bukarešta 35:29, Odense – Bietigheim 31:24, vrstni red: Bietigheim, Kristiansand in Bukarešta po 9, Ferencvaros 7, Odense 6, Krim in Brest po 4, Banik Most 0.