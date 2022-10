Dončić je iz igre metal 12-23, za tri je zadel štiri od devetih poskusov, v statistiko pa je vpisal še po dve ukradeni žogi in blokadi, izgubil pa je tri žoge. Pri čemer je 23-letni Slovenec celotno zadnjo četrtino odsedel na klopi.

Za nameček pa je gledalcem tik ob koncu tretje četrtine pripravil nekaj spektakularnih potez, ki so razprodano dvorano spravile na noge.

»To je neverjetno. Saj sploh ne vem, kaj naj izpostavim,« je o Dončiću dejal soigralec Christian Wood, ki je k zmagi dodal 25 točk in 12 skokov, in dodal: »Kaj vse naredi v napadu, podaje, ki jih razdeli med soigralce, kako ponese celotno ekipo ... To je neverjetno.«

Nad Dončićem je bil navdušen tudi domači trener Jason Kidd. »Trenutno igra na drugačni ravni kot tekmeci. Približno tako, kot je igral lani v končnici, ko je bil na zelo visoki ravni,« je dejal Kidd.

Prvi zvezdnik grizlijev Ja Morant, ki je tekmo prej proti Houston Rockets končal z 49 točkami, je tokrat proti Dallasu dosegel 20 točk.

Naslednja tekma Dallas čaka v torek, ko bo gostoval v New Orleansu.

Medtem pa so Chicago Bulls Gorana Dragića, ki so prvič letos igrali v domači dvorani, s 96:128 izgubili proti Cleveland Cavaliers. Pri slednjih je z 32 točkami spet blestel Donovan Mitchell, konjeniki pa so prišli do prve zmage v novi sezoni.

Izkušeni Slovenec je odigral 11 minut tekme, v tem času pa zbral štiri točke, dva skoka in tri podaje.

Tudi na naslednji tekmi bodo biki igrali pred domačimi navijači; v ponedeljek v goste prihajajo lanski finalisti lige NBA, Boston Celtics.

Slednji so tokrat na krilih 40 točk Jaysona Tatuma s 126:120 premagali Orlando Magic in na uvodu v novo sezono nanizali tri zaporedne zmage.

Nastopila je tudi ekipa tretjega slovenskega reprezentanta v ligi NBA, Vlatka Čančarja. Njegovi Denver Nuggets so v dvorani Ball Arena s 122:117 premagali Oklahoma City Thunder, vendar Čančar tokrat ni stopil na parket.

Zato pa se je pri Denverju najbolj izkazal srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki se je z 78 trojnimi dvojčki v karieri - tokrat je dosegel 19 točk, 16 skokov in 13 podaj - izenačil na šestem mestu večne lestvice z legendarnim Wiltom Chamberlainom.

Po treh tekmah v štirih večerih zdaj Denver čaka kratek premor, preden bo v ponedeljek gostoval v Portlandu.