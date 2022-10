V poslastici današnjega sporeda je Denver od samega začetka držal stik s prvaki minule sezone, v drugi in tretji četrtini pa povedel tudi za 20 točk. Čeprav so se bojevniki večkrat približali na manj kot deset točk, do preobrata niso prišli.

Še najbližje so bili ob koncu srečanja, ko so po ukradeni žogi Jordana Poola zaostajali le za točko, a je s hitro podajo iz avta za trojni dvojček Nikola Jokić našel Brucea Browna za 126:123. Trojko za izenačenje je nato zgrešil Klay Thompson.

Srbski zvezdnik in dvakratni zaporedni MVP rednega dela lige je dvoboj končal s 26 točkami (7/13 iz igre), 12 skoki in desetimi podajami, z 20 točkami se je izkazal tudi Brown. Čančar je ob tesnem razpletu dvoboja obsedel na klopi. Pri prvakih je 34 točk (10/22 iz igre) dosegel Stephen Curry, 23 jih je dodal Andrew Wiggins.

Sedem točk Dragića

Drugi slovenski košarkar na današnjih tekmah, Dragić, je s Chicagom vpisal prvi poraz v sezoni. S 102:100 je bil po zanimivi končnici boljši Washington.

Wizards so sredi tretje četrtine vodili tudi za 17 točk, a je Chicago do konca tega dela igre zmanjšal zaostanek, v zadnjem delu dvoboja pa nadoknadil devet točk razlike in 30 sekund pred koncem izenačil na 100:100. Odločilni met je nato sedem sekund pred iztekom rednega dela zadel Bradley Beal, DeMar DeRozan pa je neuspešno metal za zmago.

DeRozan je dvoboj kljub vsemu končal z 32 točkami, 24 jih je dosegel Nikola Vučević, sedem pa jih je dodal Dragić (3/8 iz igre, 1/3 za tri). Šestintridesetletni Ljubljančan je v statistiko vpisal še pet podaj in dva skoka. Pri Washingtonu se je s 26 točkami najbolj izkazal Kyle Kuzma, Beal pa je dvoboj končal z 19 točkami.

V ponovitvi finala vzhodne konference v minuli sezoni so Boston Celtics s 111:104 ugnali Miami Heat. Junaka zmage sta bila Jayson Tatum z 29 in Jaylen Brown z 28 točkami, pri poražencih pa je Tyler Herro vpisal 25 točk.

Statistično se je ponoči najbolj izkazal Ja Morant, ki je ob zmagi Memphis Grizzlies proti Houston Rockets s 129:122 dosegel kar 49 točk. Pri raketah se je s 33 točkami izkazal Jalen Green.

Do zmage tudi Brooklyn Nets

Po podaljšku sta zmagi vpisali še moštvi Utah Jazz in Portland Trail Blazers. Prvi so s 132:126 premagali Minnesota Timberwolves, drugi pa so s 113:111 ugnali v minuli sezoni najboljše moštvo rednega dela, Phoenix Suns. Pri Portlandu je 41 točk dosegel Damian Lillard.

Do druge zmage v sezoni so prišli New Orleans Pelicans z razpoloženim Jonasom Valančiunasom (30 točk, 17 skokov) ob zmagi proti Charlotte Hornets s 124:112. Tudi Atlanta Hawks so vpisali drugo zmago, potem ko so ugnali Orland Magic s 108:98.

Prvič v sezoni so slavili Brooklyn Nets. Proti Toronto Raptors so bili na krilih Kyrieja Irvinga (30 točk) in Kevina Duranta (27) boljši s 109:105. Pri poražencih je Pascal Siakam vpisal trojni dvojček s 37 točkami, 12 skoki in 11 podajami.