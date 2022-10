Od kronanja solate do instantne demokracije

V konservativni stranki, katere notranji kaos že mesece vse bolj škoduje britanski demokraciji, ekonomiji, uniji njenih štirih delov in mednarodnemu ugledu, postaja mogoče vse. Naj to ponazorim z ledenko, ki jo je prejšnji četrtek z blond lasuljo na naslovnici objavil dnevnik Star z vprašanjem, ali bo njen rok trajanja daljši od roka trajanja premierke Liz Truss. Zmagala je, kot vemo, solata. Star ji je zato zdaj nadel plastično krono. Kronanje solate bi bilo zabavno, če ne bi premierkin poraz Britanije pahnil v še globljo politično in ekonomsko krizo in če ne bi sprožil nedemokratičnega kronanja naslednika. To bo že tretji konservativni premier v treh mesecih in peti v šestih letih. Nemčija je imela denimo pet kanclerjev v zadnjih petih desetletjih.