Dnevnikova volilna napoved: Logar, nato dolgo nič, in nato Pirc Musar. Zelo neugodno za Brgleza.

Sodeč po rezultatih zadnje ankete javnega mnenja bosta v drugi krog predsedniških volitev vstopila poslanec SDS Anže Logar in odvetnica Nataša Pirc Musar. Naša zadnja volilna napoved pravi, da lahko Logar pričakuje 34,4 odstotka glasov oziroma najmanj 31,2 odstotka in največ 37,7 odstotka glasov udeležencev volitev. Med njim in drugouvrščeno Natašo Pirc Musar bo okoli deset odstotnih točk razlike, kandidatka bi naj zbrala 25,3 odstotka glasov. V zanjo najugodnejšem primeru bi lahko segla tja do 28,3-odstotne volilne podpore, v najslabšem pa bi zbrala le 22,3 odstotka glasov.