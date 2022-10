V taboru 27-kratnih slovenskih prvakinj po letošnjih petih tekmah med evropsko elito kljub visokoletečim napovedim pred sezono nimajo posebnih razlogov za zadovoljstvo. Krimovke so le enkrat zmagale (proti češkemu avtsajderju Baniku) in kar štirikrat izgubile: po dvakrat doma (Kristiansand, Ferencvaroš) in na gostovanjih (CSM Bukarešta, Bietigheim). V skupini A so trenutno na sedmem (predzadnjem) mestu, tik pred njimi pa je njihov jutrišnji nasprotnik Brest z dvema zmagama (Ferencvaroš, Banik) in tremi porazi (Kristiansand, CSM Bukarešta, Odense).

Če se želi Krim vmešati v boj za uvrstitev med najboljšo šesterico, ki bo napredovala v drugi del tekmovanja, jutri v Stožicah nujno potrebuje skalp dvakratnih državnih (2012, 2021) in trikratnih pokalnih (2016, 2018, 2021) prvakinj Francije. Brest je štiri od dosedanjih petih evropskih tekem odigral z istimi nasprotniki kot Krim, kar je krimovkam olajšalo priprave na dvoboj s francosko ekipo. »Tekmice dobro poznamo, a seveda tudi one dobro poznajo mene in mojo ekipo. Dobro poznamo njihova najmočnejša orožja, ki jih mogoče doslej še niso v celoti uporabili, vendar upam, da jih ne bodo prav proti nam,« se nadeja Krimov trener Dragan Adžić, ki trenutno še ne ve, ali bo lahko računal na krožno napadalko Natašo Ljepojo. Ta je imela najprej težave s kolenom, zdaj pa še z ramo. Levoroka ostrostrelka Barbara Lazović je po težavah s kolenom v tem tednu normalno trenirala, prav tako pa tudi krožna napadalka Valentina Klemenčič.

Glavna Krimova težava so veliki in konstantni padci v igri na začetku drugega polčasa, ki so v večini primerov usodni za negativen končni izid. »Imamo obdobja igre, ko nismo na najvišji ravni, zato moramo dobre dele igre raztegniti na celotno tekmo. Težava je predvsem napad, ki ni stabilen, zdaj pa se bomo pomerili z ekipo, ki je predvsem obrambno močna, zato nas čaka še toliko težje delo. A verjamem, da bomo naše navijače razveselili z zmago proti Francozinjam,« pred Krimovo zadnjo domačo evropsko tekmo pred daljšim premorom zaradi evropskega prvenstva napoveduje Adžić.

Adžić in Radičevićeva proti trem rojakinjam v Brestu

Brest ima osem tujk iz šestih držav, med katerimi so tudi tri Adžićeve rojakinje iz Črne gore: Đurđina Jauković (z 29 goli prva strelka ekipe v ligi prvakinj), Tatjana Brnović (v minuli sezoni je kot posojena igralka ruskega kluba Rostov Don igrala v Krimu) in Itana Grbić (pred letošnjo sezono je prišla iz Ferencvaroša). Svoje soigralke iz črnogorske reprezentance dobro pozna tudi Jovanka Radičević, letošnja Krimova okrepitev na desnem krilu. »Tekma je zelo pomembna za obe ekipi v boju za napredovanje v drugi del. Brestova igra tako v obrambi kot v napadu se vrti okoli Jaukovićeve, ki se je po poškodbi vrnila še močnejša, kot je bila prej, a tudi ostale igralke so zelo kakovostne. V vsakem primeru gre za vrhunsko evropsko ekipo,« ocenjuje Jovanka Radičević, ki bo prav na dan tekme z Brestom praznovala 36. rojstni dan.

Radičevićeva je za Madžarko Anito Görbicz (1016 golov) postala druga rokometašica v zgodovini, ki je v ligi prvakinj presegla mejo tisočih zadetkov (1007), z 29 goli na letošnjih petih tekmah v Evropi pa si v Krimu deli prvo mesto z Rusinjo Darjo Dmitrijevo. Pred jutrišnjim dvobojem, ki ga je evropska zveza EHF razglasila za tekmo tedna, Radičevićeva meni: »Osredotočiti se moramo predvsem na svojo igro. Mislim, da naš napad nasploh ni slab, a si zaradi slabega začetka drugega polčasa, ko nam igra nikakor ne steče, same ustvarimo pritisk. Potem se pojavljajo tehnične napake, ki nas stanejo boljšega izhodišča v končnici in razpleta tekme. Čas bi že bil, da odigramo celotno tekmo na visoki ravni vseh šestdeset minut, brez velikih nihanj, ključ do uspeha pa bo obramba. Verjamem v našo zmago v Stožicah.« Krim in Brest sta se doslej pomerila dvakrat, obe evropski tekmi v sezoni 2019/20 pa je dobila ekipa iz severozahodne francoske regije Bretanje: na Kodeljevem z 29:25, doma pa s 37:26.