Po pričakovanjih je težko obdobje s poškodbami in okužbami na koronavirus na košarkarjih Cedevite Olimpije pustilo posledice, zato Ljubljančani med tednom v evropskem pokalu niso bili konkurenčni na gostovanju pri Cluju. Še težje delo jih čaka danes, ko v 4. krogu lige ABA v Podgorici gostujejo pri Budućnosti. Zmajem se bo namreč zagotovo še poznalo pomanjkanje kakovostnih treningov, obenem pa tokratnega nasprotnika na njegovem parketu niso premagali vse od sezone 2013/14, ko je nor met ob zvoku sirene za zmago zadel Jakov Vladović. Soigralcem se je v Črni gori pridružil Yogi Ferrell, ki se je otresel okužbe s koronavirusom, a je v Ljubljano odpotoval Lovro Gnjidić, ki je obnovil poškodbo zadnje stegenske mišice. Še vedno pa bodo odsotni Karlo Matković, Jan Kosi in Zoran Dragić.

Golemac poslal sporočilo igralcem

Čeprav je bilo jasno, da proti Cluju zaradi številnih zdravstvenih težav ne bodo blesteli, pa je treba izpostaviti, da je Olimpija več kot polovico tekme odigrala resnično slabo. Brez prvega organizatorja igre Yogija Ferrella je bila igra v napadu povsem nepovezana, v obrambi pa je manjkala agresivnost in predvsem borbenost. V dani situaciji bi se to še dalo razumeti, če ne bi nato zmaji od sredine tretje četrtine pokazali povsem drugačnega obraza in naenkrat začeli delati vse tisto, kar pred tem niso. S kroženjem žoge so prihajali do odprtih metov, v obrambi pa z zapiranjem prostora pod košem nasprotniku niso več dovoljevali, da je po vsakem zgrešenem metu prišel do nove priložnosti za dosego koša.

Slab večer v Cluju je zaokrožil trener Jurica Golemac, ki je ob koncu povsem znorel na sodniško trojico in si za to prislužil izključitev. Delilci pravice resnično niso bili na ravni, ki jo takšna tekma zahteva, a verjetno je ob tem želel poslati tudi sporočilo svojim igralcem, da si takšnega pristopa ne glede na težave ne smejo več privoščiti. Poškodb in bolezni kot izgovor Golemac ni uporabil v izjavah po tekmi, čeprav je jasno, da se Ljubljančanom še kako poznajo. Predvsem tisti Karla Matkovića, ki bi ekipi zaradi svojih karakteristik dal novo dimenzijo, in Zorana Dragića, ki s svojo energijo in požrtvovalnostjo v obrambi pogosto potegne celotno ekipo.

S Ferrellom lažje

Budućnost je v letošnji sezoni že doživela dva poraza. Če je tisti proti Crveni zvezdi v ligi ABA razumljiv, pa čeprav so Podgoričani Beograjčanom nudili odličen odpor, so si spodrsljaj privoščili na uvodu v evropski pokal proti Hamburgu Žige Samarja. Trener Vladimir Jovanović, ki je zamenjal Aleksandra Džikića, počasi gradi igro po svojem okusu, zato bo črnogorsko moštvo iz tedna v teden nevarnejše. »Budućnost je v Podgorici vedno izredno močan tekmec. Narediti moramo korak naprej in odigrati bolj čvrsto, intenzivno, z več teka in več borbenosti. Na zadnjih tekmah nam je tega manjkalo. Počasi se pobiramo in dali bomo vse od sebe, da odigramo dobro tekmo. Nekateri igralci so se v ekipo vrnili po zdravstvenih težavah in upajmo, da bodo čim hitreje ujeli sapo in pravi ritem. Zagotovo nam bo lažje, saj se je moštvu pridružil tudi naš glavni organizator igre. Analizirali smo zadnji obračun v evropskem pokalu, obenem pa bodo igralci, ki prej niso trenirali, zdaj lahko z ekipo naredili trening,« je pred obračunom v Podgorici povedal Jurica Golemac.

Liga ABA, 4. krog, danes ob 18.15: Budućnost – Olimpija, ob 20.30: MZT – S. centar, jutri ob 12. uri: Mega – Cibona, ob 17. uri: Split – Igokea, ob 21. uri: Borac – Zadar, ponedeljek ob 18. uri: C. zvezda – FMP, ob 21. uri: Mornar – Partizan.