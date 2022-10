Razstava Nacija - Kultura: Deportacija je edino zdravilo!

Na dnu je ljudstvo, nad njim je elita ali panteon in na vrhu je vodja. O tem v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova govori razstava Nacija - Kultura, katere avtorja sta internetni umetnik Vuk Ćosić in Vasko Simoniti, nekdanji minister za kulturo. Prvi je razstavo koncipiral in uresničil, drugi mu je bil s svojim delom neusahljiv navdih. Razstava bo na ogled bo do 15. januarja 2023.