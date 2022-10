Tako za Clippers kot Bucks sta bili to prvi tekmi v sezoni, medtem ko so Lakers in 76ers drugič izgubili.

V losangeleškem obračunu so se statistično najbolj izkazali košarkarji jezernikov. Lonnie Walker IV je bil s 26 točkami najboljši strelec, Anthony Davis je prispeval točko manj, LeBron James pa je 20 točkam dodal še deset skokov in šest podaj.

Prave pomoči soigralcev pa trojica ni imela. Russell Westbrook je dvoboj, denimo, končal z dvema točkama in brez zadetega meta iz 11 poskusov.

Pri Clippers je šest igralcev preseglo mejo desetih točk. Po 15 sta jih dosegla Paul George (10 skokov) in John Wall. Ob 14 točkah je Ivica Zubac pobral še 17 skokov in podelil pet blokad, s klopi pa je tudi Kawhi Leonard dvoboj končal s 14 točkami.

Clippers to sezono kotirajo zelo visoko na stavnicah na zahodu, nič drugače pa ni z Milwaukeejem v vzhodni konferenci. Tudi Bucks so na prvi tekmi v sezoni zabeležili zmago.

Zanjo je bil ob koncu obračuna najbolj zaslužen Wesley Matthews, ki je 24 sekund pred koncem zadel trojko za 89:88. Philadelphia je imela nato še dva napada za zmago, a je oba zapravila. Ob drugem je odločilni met zgrešil James Harden, sicer z 31 točkami, osmimi skoki in devetimi asistencami najboljši posameznik dvoboja.

Od soigralcev pri Philadelphii sta po 15 točk prispevala še Joel Embiid (6/21 iz igre, 12 skokov) in Tyrese Maxey. Pri zmagovalcih je Giannis Antetokounmpo ob 21 točkah v statistiko vpisal še 13 skokov, osem podaj in tri blokade, iz igre pa zadel devet od 16 metov. S 17 točkami je bil drugi strelec ekipe Brook Lopez, ki je dve sekundi pred koncem zadel tudi prosti met za končnih 90:88.

Dva slovenska košarkarja bosta na delu v noči z danes na soboto. Goran Dragić bo s Chicagom gostoval pri Washingtonu, Vlatka Čančarja pa z Denverjem čaka obračun pri prvakih iz San Francisca, Golden Statu.