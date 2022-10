Težko pričakovani uvodni večer nove sezone lige NBA za slovensko trojico je veselje prinesel le zlatemu kapetanu slovenske reprezentance. Chicago se je mudil na gostovanju pri ekipi, kjer je Goran Dragić preživel najboljša leta kariere Miamiju in na krilih izjemnega DeMarja DeRozana (37 točk, devet asistenc) prišel od zmage s 116:108. 36-letni Ljubljančan je k uspehu dodal 12 točk. Dallas se je kljub odlični predstavi Luke Dončića (35 točk, devet skokov, šest asistenc) opekel v Phoenixu, kjer je klonil s 105:107. Neuspešen je bil tudi Denver, ki ga je s 123:102 ugnal Utah. Čančar se v minuti in pol na parketu ni vpisal med strelce.

Dallas je v zadnjih letih s Phoenixom razvil pravo rivalstvo. Začelo se je z naborom leta 2018, ko je moštvo iz Arizone kot prvega izbralo DeAndreja Aytona, a se je kmalu izkazalo, da je bila to velika napaka. Dončića je namreč v Dallasu blestel, medtem ko se je Ayton razvil v dobrega centra, a nič več kot to, s čimer se navijači Phoenixa, ki si slovenskega košarkarja niso želeli v moštvu, saj niso verjeli v njegov potencial, težko sprijaznijo. Dodatno sol na njihove rane je Dončić potresel lani, ko je bil najbolj zaslužen za to, da je Dallas v drugem krogu končnice s 4:3 v zmagah izločil Phoenix. Letos sta se moštvi pomerili že na prvi tekmi rednega dela sezone in kazalo je, da bo to znova večer za veselje moštva iz Teksasa. V prvem polčasu so namreč vodili že za 22, osem minut in pol pred koncem pa za 15. A Phoenix se ni predajal in je s košem Damiona Leeja 9,7 sekunde pred koncem povedel za dve. Dončić je zdirjal na drugo stran parketa in s korakom nazaj metal za tri točke za zmago, a se je žoga ustavila na obroču.

»Preveč smo se sprostili po visokem vodstvu. Nismo mislili, da je tekma že odločena, verjetno le, da je 22 točk veliko in da bomo že prišli do uspešnega zaključka. To se nam ne sme več ponoviti. Na tem moramo delati in zagotavljam vam, da bomo,« je bil po tekmi jezen Luka Dončić, ki je za tri točke zadel le dvakrat iz desetih poizkusov. »Moral bi biti bolj agresiven. Še posebej, ko mi ne gre met od daleč. Takrat se moram bolj zanašati na prodore in doseganje košev iz rakete.« 23-letni Ljubljančan se je znova zapletal tudi v pogovore z delilici pravice, kar je njegova redka »hiba«. Zaradi ene od potez je prejel tudi prvo tehnično napako. »Želel sem le podati žogo sodniku. Če bi dvignil roke, bi jo ujel. Nato mi je dosodil tehnično napako. Tega nisem razumel.«

Dobrih predstav v šestih sezonah in pol Gorana Dragića pri Miamiju niso pozabili tamkajšnji navijači, ki so zlatega slovenskega kapetana ob povratku, tokrat v dresu Chicaga, znova toplo sprejeli. 36-letni Ljubljančan je nato k zmagi svojega novega moštva prispeval 12 točk, zadel je štiri od petih metov za tri. Biki so na Floridi igrali brez enega glavnih adutov Zacha LaVina. »Trojke Gorana v drugi četrtini so nam dale prepotrebno samozavest. Miami je na začetku tekme odlično zadeval, mi pa grešili. Ko je bil natančen Goran, smo se sprostili. Igralci s klopi so v igro vnesli mirnost, kar nas je dvignilo. V drugem polčasu smo to izkoristili in pokazali, da bo potrebno na nas v letošnji sezoni še kako računati,« je povedal trener Chicaga Billy Donovan.