Kot je v današnji izjavi za javnost, v kateri se je odzvala na nekatere očitke iz sindikalnih vrst, pojasnila ministrica, je v sporazumu s Fidesom jasno zapisano, da so zdravniki del plačnega sistema javnega sektorja. Oblikoval pa se bo poseben plačni steber, pri čemer je ministrica poudarila, da bo šlo za zdravstveni in ne zdravniški steber, ki bo uredil specifike dejavnosti na primerljiv in zadovoljiv način, saj danes temu ni tako.

Dogovor s Fidesom so v sredo predstavili tudi na nadaljevanju pogajanj s sindikati zdravstva in socialnega varstva in jih pozvali, da tudi oni pristopijo k enakemu dogovoru in da v dialogu in v rokih, kot so predvideni v sporazumu s Fidesom in dogovoru z vsemi sindikati javnega sektorja, reformirajo plačni sistem, torej do 30. junija prihodnje leto.

»Nikakor ne drži, da to pomeni razpad plačnega sistema,« je poudarila Ajanović Hovnik. Izpostavila je, da so v plačnem sistemu že danes stebri, ki se jim sicer reče drugače. »Imamo 11 plačnih skupin in 31 plačnih podskupin. Če to niso stebri, potem ne vem, kaj stebri so,« je menila ministrica.

Po njenih besedah je želja vlade, da se začnejo pogajanja, v katerih bi se dogovorili, kaj bo predstavljalo skupni temelj, enoten za vse, na kakšen način bodo med seboj primerljive specifike poklicev, pa tudi, da bi na novo oblikovali stebre po dejavnostih. Koliko omenjenih stebrov na koncu bo, pa je stvar dogovora med vlado in sindikati.

»Dejansko danes ugotavljamo, da primerjamo na nek način tudi neprimerljive stvari, recimo medicinsko sestro s policistom. Specifika dela medicinske sestre ali policista verjetno ni najbolj primerljiva in zato je treba zadevo pogledati, ponovno ovrednotiti in znotraj posamezne dejavnosti postaviti tudi ustrezna razmerja,« je navedla ministrica.

Vlada tako po njenih besedah ni z ničemer odstopila od svojih zavez ali zrušila enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Plačni sistem, kot je bil postavljen leta 2008, je bil dokončno, nepovratno zrušen z dogovorom novembra 2021, je prepričana ministrica. Pri tem pa pravi, da sama ne pozna reforme, ki bi pomenila, da bi nekdo dobil manj, kot je imel pred njo.

Se pa ministrica, kot je dejala, sprašuje, ali si mogoče nekateri želijo, da ostane zadeva »tako kalna, kot je sedaj«, da mogoče na nek način lahko iztržijo več kot nekdo drug. Ob odzivu iz sindikalnih vrst se tudi sprašuje, ali sindikati dejansko ne želijo sprememb in so na centralnih pogajanjih dogovor, da želijo reformo, podpisali s figo v žepu, ali so pa morda »prezgodaj skočili«, preden so se sploh začeli pogovarjati.

Varovalka, da bo vlada omogočila ločeno urejanje specifik, povezanih z delom, odgovornostjo in plačilom zdravnikov in zobozdravnikov, če bi druge poklicne skupine ali sindikati pogojevali ali omejevali urejanje plač zdravnikov in zobozdravnikov, so v dogovor zapisali na željo zdravnikov. Ajanović Hovnik pa meni, da na koncu ta varovalka ne bo sprožena, saj bodo dosegli dogovor.