Po podatkih indonezijskega ministrstva za zdravje je bilo od januarja v dvajsetih od 37 provinc v državi prijavljenih najmanj 206 primerov akutne ledvične odpovedi, njihovo število pa se je od avgusta močno povečalo.

Minister za zdravje Budi Gunadi Sadikin je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa opozoril, da bi lahko bilo dejanskih primerov še več, stopnja smrtnosti pa bi lahko bila približno 50-odstotna.

Dejal je, da so na ministrstvu opravili preiskavo in ugotovili, da so »dojenčki, ki so utrpeli akutno ledvično odpoved, zaužili tri nevarne kemikalije - etilen glikol, dietilen glikol in etilen glikol butil eter.« Gre za nečistoče sicer nenevarnega polietilen glikola, ki se v tekočih zdravilih pogosto uporablja kot sredstvo za izboljšanje topnosti.

Večino izmed 206 primerov akutne ledvične odpovedi po podatkih ministrstva predstavljajo otroci, ki so mlajši od pet let.

Po poročanju britanskega BBC so pristojni še zatrdili, da se sirupi proti kašlju, ki so se uporabljali v Gambiji, v Indoneziji niso prodajali, niso pa pojasnili, katero zdravilo točno naj bi bilo krivo za smrti otrok v Indoneziji.