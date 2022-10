Kaotični zadnji teden pri košarkarjih Cedevite Olimpije s poškodbami in okužbami s koronavirusom je dal vedeti, da Ljubljančani na gostovanju v 2. krogu evropskega pokala proti Cluju nimajo veliko možnosti za uspeh. To se je na koncu tudi potrdilo. Zmaji so bili celo na robu katastrofe, nato pa z dobrimi zadnjimi petnajstimi minutami poraz omilili. Pred njimi je zdaj še precej težje gostovanje v ligi ABA pri Budućnosti, kjer bi se moštvu lahko pridružil Yogi Ferrell, naslednji teden pa v evropskem pokalu v Stožicah gostuje Joventut.

Še preden so se košarkarji obeh moštev v dvorani BTarena začeli ogrevati, je nekdanji član Cedevite in Cedevite Olimpije Andrija Stipanović pozdravil stare znance in z njimi poziral tudi pred fotografskimi objektivi, ko pa se je tekma začela, se s soigralci ni prav nič oziral na poznanstva. Cluj je bil očitno zelo dobro informiran o težavah Ljubljančanov, saj je od samega uvoda igral izredno agresivno v obrambi in s tem utrujal že tako ne optimalno pripravljene nasprotnike. Pri zmajih je v prvi postavi začel eden tistih, ki so bili pod vprašajem, Lovro Gnjidić, v ponujenem času pa prikazal sila bledo igro brez prave energije. A kaj, ko pri tem niti približno ni bil edini. Nekaj želje sta pokazala le Josh Adams, ki se je pogosto zatekal k individualnim vložkom, a mu kaj drugega roko na srce niti ni preostalo, in Matic Rebec, ki je debitiral v dresu Cedevite Olimpije. Patrick Richards je s trojko ob sireni za zaključek prvega polčasa prednost gostiteljev dvignil na enajst, a je prava »grozljivka« igralcev v zelenih dresih šele sledila. V drugih desetih minutah so namreč povsem razpadli. Prave obrambe ni bilo, zato je nasprotnik brez težav prihajal do neoviranih metov, v napadu je bilo ogromno napak, povsem pa je zatajilo zapiranje pod obročema. Cluj je do glavnega odmora zbral kar 12 skokov v napadu, zato ni presenečenje, da je prednost gostiteljev poskočila tudi na 20 točk.

Pogovor v slačilnici pri Olimpiji očitno ni obrodil sadov, saj je romunsko moštvo na začetku drugega polčasa naredilo delni izid 16:5 in vmes povedlo tudi že s plus 29. Morda jih je visoko vodstvo uspavalo, saj so se nato prebudili zmaji in končno nanizali nekaj smiselnih napadov, zaprli prostor pod obročema in ubranili kakšen napad nasprotnika. Nekaj pa je k temu pripomogel tudi trener Cluja Mihai Silvasan, ki je sočasno na parketu držal centra Stipanovića in Emanuela Cateja. Prednost so gostje tako začeli topiti in zaostanek sredi zadnje četrtine zmanjšali na vsega sedem točk. A takrat je kapetanu Edu Muriću in soigralcem zmanjkalo energije in zbranosti. Nekaj napak in druga namerna osebna napaka ter posledično izključitev najboljšega posameznika Josha Adamsa je pomenilo, da je možnost za senzacionalni preobrat splavala po vodi, v zaključku pa je bil po dveh tehničnih napakah izključen še trener Olimpije Jurica Golemac.

»Na koncu nam je zmanjkalo energije. Po slabem prvem polčasu smo v drugem dvignili igro, a do preobrata nam ni uspelo priti. Zadnjih sedem dni je bilo resnično težkih. Želim si, da čim hitreje ozdravimo in ujamemo pravo formo,« je po porazu povedal Rok Radović.

Evropski pokal, skupina A, druge tekme 2. kroga: Bursaspor – Joventut 81:72, Lietkabelis – Ulm 80:76, Venezia – Bourg 73:79, Brescia – Prometej.