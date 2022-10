Zdravniški rušilni steber

Statika je zanimiva stroka. S poznavanjem fizikalnih zakonitosti so izvedljive navidezno neverjetne konstrukcije. Na spletu kroži posnetek, kako spretnež z izjemno izostrenim občutkom za ravnotežje in jeklenimi živci na rob kozarca postavi ključ in nanj pod ostrim kotom zajemalko, v kateri potem v zraku obstane velika jedilna buča.