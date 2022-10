Bojevniki so pred tekmo najprej dobili šampionske prstane, nato pa po slovesnem delu še navdušili domače ljubitelje košarke in zanesljivo zmagali. Najkoristnejši igralec finala v prejšnji sezoni, Stephen Curry, je z metom 10:22 iz igre dosegel 33 točk, pri tem je zadel vseh devet prostih metov in štiri trojke.

Predstavo je dopolnil s sedmimi podajami, šestimi skoki in štirimi ukradenimi žogami. Njegova ekipa je v tretji četrtini že vodila z 91:64, preden so Lakers z 38 točkami v zadnji četrtini omilili poraz.

Za Los Angeles je zvezdnik LeBron James začel svojo dvajseto sezono v NBA in tekmo končal z 31 točkami (met 12:25), 14 skoki in osmimi podajami, Anthony Davis je dodal 27 točk (met 10:22), šest skokov, štiri ukradene žoge in dve blokadi.

Uradno prvo tekmo nove sezone so gledali v Bostonu, kjer je začasni trener Celtics Joe Mazzulla dosegel odmevno zmago, četudi je zvezdnik James Harden za 76ers dosegel 35 točk z zgolj petimi zgrešenimi meti iz 14 poskusov iz igre, zadel je vseh 12 prostih metov in imel še osem, skokov in sedem asistenc.

V dresu Bostona sta se s po 35 točkami izkazala Jayson Tatum in Jaylen Brown in imela skupaj 61 odstotni met iz igre, Tatum je ujel že 12 žog. Njun novi soigralec Malcolm Brogdon je vstopil s klopi in dokazal, da se je takoj vklopil v igro, v 24 minutah je dosegel 14 točk in štiri podaje.

V noči na četrtek bodo zaigrali tudi vsi trije Slovenci v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Dallas Luke Dončića bo prvo tekmo rednega dela igral na gostovanju pri ekipi Phoenix Suns, Chicago bo z Goranom Dragićem gostoval pri Miami Heat, Denver Vlatka Čančarja pa pri Utah Jazz.