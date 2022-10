Od statusa quo do apatičnosti

Razen posameznih izjem se sodniki javno redko oglašajo, saj sodijo med državne funkcionarje, ki morajo zaradi videza nepristranskosti in dejanske nepristranskosti paziti, kaj, kdaj in kako komentirajo dogajanje v družbi. V nasprotnem primeru tvegajo, da prestopijo načela kodeksa sodniške etike. Zadržanost se šteje za vrlino. Zato je redek pojav, da sodniki posameznih okrožij začnejo kolegom pošiljati skupne izjave, pozive in zahteve. Prav to se dogaja v teh dneh, ko je med sodniki marsikomu prekipelo. Kar je lahko tudi dobra novica, saj pomeni, da se zadržanost še ni prevesila v apatičnost.