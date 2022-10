Konji v mitologiji in simboliki

Kustos v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) dr. Marko Frelih, ki ga kot arheologa zanimajo medkulturne zgodbe med starimi civilizacijami, sploh duhovni svet prazgodovinskih kultur, znotraj tega pa rituali, kultna mesta, simboli in umetnost, je zasnoval novo občasno razstavo pod naslovom Sveti konji – nebesni jezdeci. Ta govori o mitološkem in simbolnem pomenu konjev in jezdecev, nastala pa je v sodelovanju z muzeji v širši regiji. Na ogled bo do januarja 2024.