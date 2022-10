Evropski poslanci so z resolucijo Svetu EU poslali jasno sporočilo, da je treba končati odlašanje z odločitvijo o vstopu obeh držav, ki sta pogoje za to izpolnili pred enajstimi leti, vendar jima Svet EU, kjer za to ni soglasja, še vedno ni prižgal zelene luči.

S 1. januarjem 2023 se vstop v schengen in s tem odprava nadzora tudi na meji s Slovenijo obeta sosednji Hrvaški. Svet EU naj bi o tem dokončno odločil decembra; pred tem čaka še na mnenje Evropskega parlamenta, ki bo o njem odločal na novembrskem plenarnem zasedanju. Mnenje parlamenta sicer ni zavezujoče, bo pa po pričakovanjih pozitivno.

V danes sprejeti resoluciji poslanci Evropskega parlamenta ugotavljajo, da je schengensko območje »eden največjih dosežkov Evropske unije«, ter so kritični do držav članic, ker še vedno niso sprejele odločitve o vstopu Romunije in Bolgarije v schengensko območje. Opozarjajo, da je ohranjanje nadzora na notranjih mejah diskriminatorno in resno vpliva na življenje mobilnih delavcev in državljanov, oviranje prostega pretoka blaga pa škodi tudi enotnemu trgu.