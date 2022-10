V balkanski skupini 7, v kateri je še Črna gora in v kateri so Slovenci vsaj na papirju absolutni favoriti, je ekipa selektorja Uroša Zormana uspešno opravila prvo tretjino naloge na poti do Eura 2024. Premagala je precej slabša tekmeca, ki veljata v skupini za popolna avtsajderja, a se je proti obema namučila nad pričakovanji. Zdaj jo čaka začetek priprav na januarsko SP na Poljskem in Švedskem (v prvem delu bo igrala v Katovicah proti gostiteljem, Franciji in Savdski Arabiji), nato marca 2023 v drugem ciklusu kvalifikacij za EP 2024 dvoboja s Črno goro, njeno krvnico na lanskem EP na Madžarskem (poraz z 32:33 na zadnji tekmi skupinskega dela, predčasno slovo od tekmovanja in končno 16. mesto), aprila pa še povratna obračuna z BiH in Kosovom.

Po povprečni igri proti BiH v Mariboru tudi v Prištini Slovenija ni prikazala odlične igre, ob spodbujanju 50 slovenskih vojakov in vojakinj, ki so na mirovni misiji na Kosovu, pa je v drugem polčasu le strla odpor gostiteljev. »Že pred tekmo smo vedeli, da bo težko ne glede na nizek rokometni rejting Kosova. Začeli smo zelo megleno, žoga nam nikakor ni stekla, njen pretok je bil slab in prepočasen, enako velja za izvajanje hitrega centra in prehod v napad. Potrebovali smo več kot dvajset minut, da smo se zbudili in začeli resno igrati. Ob koncu prvega polčasa smo s petimi zaporednimi goli izpeljali preobrat in povedli, v drugem pa rutinirano nadzorovali potek tekme in rezultat,« je ocenil Uroš Zorman po svoji četrti zmagi (dvakrat Italija, po enkrat BiH in Kosovo; dva poraza s Srbijo) na šesti tekmi v selektorski vlogi.

Kritiki selektorja Zormana so spet našli kost za glodanje

Slovenija je trenutno daleč od (nekdanje) rokometne velesile, ki je osvojila bron na SP 2017 v Franciji in četrto mesto na EP 2020 v Avstriji, na Švedskem in Norveškem. Bolj ali manj povprečne predstave na zadnjih šestih tekmah so dale znova kost za glodanje Zormanovim kavčarjem, njegovim največjim kritikom, a se Ljubljančan s tem ne obremenjuje. »Glede na dogodke in pritiske z vseh strani v zadnjem času sem zadovoljen. V tem ciklusu je bil glavni cilj dvakrat zmagati, kar smo tudi dosegli, in napredovati pri nekaterih stvareh v igri. Vem, da bo treba še zelo veliko trenirati in delati, a sočasno verjamem, da bo odslej lažje. Moramo delati korak za korakom in ničesar ne smemo prehitevati. Ko se bomo dobili na prvem treningu za SP, bomo od prvega trenutka dalje trdo in veliko trenirali, šele potem pa bomo lahko govorili o tekmovalnih ciljih.«

Z 12 goli na zadnjih dveh tekmah je bil v slovenski reprezentanci najučinkovitejši Aleks Vlah, za njim Blaž Janc z desetimi. »Najpomembneje je, da smo osvojili štiri točke. A prav tako drži, da moramo v naši igri popraviti še zelo veliko stvari,« priznava Aleks Vlah, 25-letni igralec Celja Pivovarne Laško. Koprčan, ki je po štirih krogih v evropski ligi prvakov prvi strelec tekmovanja s 33 goli (povprečno več kot osem na tekmo; drugi Danec Mikkel Hansen z 32), je prepričan, da za Slovenijo prihajajo lepši časi: »Neuigranost se jasno vidi, zaradi česar prihaja tudi do preveč napak v igri. Toda tekmi v Mariboru in Prištini sta bili zagotovo korak naprej v primerjavi s predstavami, ki smo jih pokazali v prejšnjih kvalifikacijah (proti Italiji in Srbiji za SP 2023, op. p.). Verjamem, da bomo z vsakim treningom napredovali in da bomo v prihodnosti kazali samo še boljše igre.«