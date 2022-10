Z nočnima tekmama med Philadelphio in Bostonom ter LA Lakers in aktualnimi prvaki Golden State se začenja 77. sezona najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA. Sezona, v kateri naj bi dokončno primat med košarkarsko smetano prevzel slovenski as Luka Dončić. Triindvajsetletni Ljubljančan ima za seboj grenko reprezentančno preizkušnjo, ko je prvič v karieri razočaral in v četrtfinalu evropskega prvenstva s Slovenijo izpadel proti kakovostno precej slabši Poljski. A prave šampione taki dogodki okrepijo, kar očitno menijo tudi generalni direktorji klubov NBA​. V anketi pred sezono jih je namreč kar 48 odstotkov menilo, da bo osvojil naziv najkoristnejšega igralca (MVP) sezone. Na drugo mesto so postavili Giannisa Antetokounmpa (Milwaukee, 34 odstotkov), na tretje pa Joela Embida (Philadelphia, 14 odstotkov). Dobro sezono si po turbulentni lanski obeta Goran Dragić, ki bo to pot nosil dres Chicaga, večjo minutažo pa pri Denverju Vlatko Čančar. Slovenijo bo v ligi NBA predstavljal še Marko Milić, ki je novopečeni razvojni trener pri Dallasu.

Dončić spočit in pripravljen

Če je bila v lanski sezoni največja hiba Dallasa igra pod obročema, saj so jih nasprotniki pogosto nadskakali in pregnali izpod koša, je vodstvo kluba poleti v tem pogledu naredilo dober posel. V Teksas sta namreč prišla Christian Wood, ki ima za seboj dve odlični sezoni pri sicer sila povprečnem Houstonu, in JaVale McGee, ki je pri 34 letih že v zatonu kariere, a je trikratni prvak lige NBA (2017, 2018, 2020) in prinaša tudi nujno potrebne izkušnje. Po daljšem obdobju je zdrav Tim Hardaway Jr., kar nekaj upov pa pri Dallasu polagajo tudi v novinca Jadena Hardyja. Največji udarec je moštvo iz Teksasa doživelo ob odprtju poletne tržnice, ko je v New York odšel Jalen Brunson, kot zadnji pa se je moštvu pridružil Facundo Campazzo, ki je bil z nogo in pol že v Evropi, a ga je na koncu premamil klic kluba Luke Dončića, s katerim sta v odličnih odnosih še iz časa pri Realu Madrid.

»Po evropskem prvenstvu sem imel teden dni premora. Večinoma sem spal in počival. V Dallas sem prišel pripravljen na napore, zato tudi nisem izpustil nobenega treninga,« je povedal Luka Dončić, ki bo drugo leto sodeloval s trenerjem Jasonom Kiddom. »Vse skupaj bo lažje, saj smo mi navajeni nanj, on pa na nas. Vemo, kaj hoče, in poskušali bomo uresničiti njegove zamisli. Jasno je, da je prva stvar, pri kateri vztraja, obramba. Tako je tudi prav, saj brez dobre obrambe ne moreš osvojiti naslova prvaka. To pa je naš glavni cilj.« Dallas je v lanski sezoni prišel do konferenčnega finala, kjer je moral priznati premoč Golden Statu. Kljub stalnemu poudarjanju moštvenega uspeha se Dončić ne bi branil naslova MVP. »Kdo si ne bi želel biti MVP? Ni veliko igralcev v zgodovini košarke, ki se lahko pohvalijo s tem. Lepo je, ko te omenjajo med kandidati, a samo to ni dovolj. Moraš dokazati, da si to zaslužiš, in priti do priznanja. Če sem odkrit, je to eden mojih ciljev, a na vrhu je naslov prvaka. To je tisto glavno.«

Dragić hvali Dosunma

Sodeč po pripravljalnih tekmah čaka pomembna vloga pri Chicagu 36-letnega Gorana Dragića, ki bo v igro prihajal s klopi za rezervne igralce. Biki so bili v lanski sezoni v prvem delu presenečenje sezone, nato pa so jim odmevnejši uspeh odnesle poškodbe. Težave s kolenom še vedno mučijo prvega organizatorja igre Lonza Balla, ki bo po operaciji odsoten še nekaj mesecev. V začetni peterici ga bo zamenjal Ayo Dosunmu, ki si je zaslužil tudi pohvale Dragića. »Od vseh me je najbolj presenetil ravno on. Ves čas išče moje nasvete in pogled na stvari na parketu. Rad se uči in trdo dela. Je odličen igralec in pred njim je svetla prihodnost,« je povedal Goran Dragić. Po težavah s poškodbami si dobre sezone želi tudi Vlatko Čančar, ki ima pri Denverju veliko konkurence, a mu je klub z novo triletno pogodbo pokazal, da ga še kako ceni.

Ob vprašanju glede naziva MVP v novi sezoni so generalni direktorji izpostavili tudi favorite za naslov prvaka. V vzhodni konferenci so največ glasov dobili Milwaukee, Boston, Philadelphia in Brooklyn, v zahodni pa LA Clippers, Golden State, Phoenix in Denver.