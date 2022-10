Leto tihe katastrofe

Letos se je v zdravstvu porajala tiha katastrofa. Število odraslih, ki so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje in nimajo osebnega zdravnika, se je do konca julija povečalo za tretjino, na 75.033. Po varovalkah, ki bi zamejile drastično slabšanje dostopa do zdravstvene oskrbe, oblasti v tem času niso posegle.