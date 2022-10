Alpske smučarske iskrice

Levjesrčna Žan Kranjec in Tina Robnik

Alpski del Smučarske zveze Slovenije skupaj s sponzorjem Generalijem vsak leto izbere najbolj levjesrčnega smučarja in smučarko. V zadnji sezoni sta si priznanje za vztrajnost in številne druge dejavnike, ki jih vključuje nagrada, zaslužila Žan Kranjec in Tina Robnik.

Proračun 400.000 evrov nižji

V sezoni 2022/23 bo proračun alpskega dela Smučarske zveze Slovenije znašal 3,4 milijona evrov, kar je približno 400.000 evrov manj kot minulo zimo. Po besedah vodje panoge Mihe Verdnika tekmovalni programi iz tega naslova ne bodo trpeli, bodo pa imeli veliko dela, da bodo sezono sklenili v zelenih številkah. Stroški priprav v Argentini so bili namreč za kar 14.000 evrov višji, kot so načrtovali, zato jih bodo morali nadomestiti drugje. Najlaže jih bodo, če bo v Kranjski Gori mogoče trenirati od 15. decembra naprej, saj so stroški vadbe doma zanemarljivi v primerjavi s tujino.

Pozornost najmlajšim

Vodstvo alpskega dela Smučarske zveze Slovenije, ki so ga predstavljali vodja panoge Miha Verdnik, Jožko Križan, Tomi Trbovc in Rene Mlekuž, je dobro uro včerajšnjega druženja z novinarji posvetilo strategiji panoge med letoma 2022 in 2026. Verdnik je predstavil izjemno ambiciozen projekt, ki je v prvi vrsti posvečen delu v otroških in mladinskih kategorijah, iz katerih si želijo pridobiti čim več alpskih smučarjev, ki bodo del reprezentance evropskega pokala. Program je usmerjen zelo strateško, večjo vlogo bodo v slovenskem smučanju dobili regijski centri, njihovi vodje pa bodo za svoje delo odgovarjali neposredno vodji reprezentanc Janezu Slivniku. Ponosno so povedali, da imajo v konkurencah do 12, 14 in 16 let skupaj sto otrok več kot pred štirimi leti. Jožko Križan, ki je zadolžen za marketing, je med drugim povedal, da je panoga s sponzorskimi sredstvi leta 2015 zaslužila pol milijona evrov, lani pa že 1,7 milijona. Z novimi pristopi si želijo sredstva še povečati, v prihodnjih mesecih pa se obeta nekaj odmevnih akcij.