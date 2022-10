V novomeški bolnišnici boljši pogoji za kardiološke bolnike

V Splošni bolnišnici Novo mesto so odprli prenovljen kardiološki oddelek s tridesetimi posteljami in najsodobnejšo opremo. Dva milijona evrov za naložbo je zagotovila bolnišnica sama. Prenovo je doživel tudi radiološki oddelek, kjer so med drugim bogatejši za nov aparat za magnetno resonanco.