V primerjavi s tekmo proti BiH je selektor Uroš Zorman pred odhodom v Prištino poskrbel za nekaj kadrovskih rošad. Med potniki na letališču na Dunaju spet ni bilo Matica Grošlja (težave s hrbtom) in Aleksa Kavčiča (bolezen), namesto Deana Bombača, Mateja Gabra in Urha Kastelica pa so bili Domen Makuc, Kristjan Horžen in Jože Baznik. »Kot smo dejali že pred tokratnim reprezentančnim zborom, želimo pri vsaki akciji možnost za nabiranje prepotrebnih izkušenj ponuditi tudi mlajšim igralcem. Vsi fantje, ki bodo dobili priložnost, morajo to zgrabiti z obema rokama,« je pojasnil Uroš Zorman.

»Priznam, da ne poznam niti enega igralca Kosova. To velja tudi za vse moje reprezentančne soigralce, a to ni podcenjevanje. Po zmagi proti BiH bi bila evforija nesmiselna, zato moramo ostati trdno na realnih tleh,« je napovedal kapetan Jure Dolenec pred prvim medsebojnim obračunom reprezentanc v zgodovini. Kosovo, ki je bilo v evropsko zvezo EHF sprejeto leta 2014, je tekmo od prve sekunde dalje igralo na polno, Slovenci pa so nasprotnike bolj ali manj vzeli z »levo roko«. Kazen za podcenjevanje je hitro prišla, kajti gostitelji so še v 21. minuti vodili z 12:9, blestel pa je 27-letni organizator igre Egzon Gjuka, član domačega kluba Besa.

A v končnici prvega polčasa se je Zormanova četa le prebudila in v osmih minutah dosegla delni izid 5:0 za vodstvo s 14:12. V drugem delu so imeli Slovenci ves čas prednost od treh do sedmih golov, a so se ponovno nepričakovano namučili z domačo izbrano vrsto. Ta je doživela časten poraz, a precej manjšega, kot bi ga glede na slovensko vlogo absolutnega favorita pričakovali. Skupina 7, 2. krog: Kosovo – Slovenija 24:29 (12:14), BiH – Črna gora 25:36 (11:21), vrstni red: Črna gora in Slovenija po 4, Kosovo in BiH po 0.

Krim z rekordnim porazom

Do včeraj sta Bietigheim in Krim odigrala le dve medsebojni tekmi: v sezoni 2020/21 so Slovenke doma zmagale z 28:26 (ob polčasu so zaostajale z 12:16), na gostovanju pa so iztržile remi z 22:22, čeprav so imele ob polčasu štiri gole minusa (10:14). V Ludwigsburgu so morale podpisati premierno kapitulacijo proti Nemkam (23:30), skupno pa v tej sezoni že četrto na petih tekmah. Začetek je bil enakovreden, nato so si gostiteljice priigrale tri gole prednosti (6:3, 7:4, 8:5), a so krimovke ujele priključek in po devetih izenačenjih odšle na odmor z minimalnim zaostankom.

Ekipa trenerja Markusa Gaugischa, ki je prevzel Bietigheim leta 2020, aprila letos pa je postal še selektor ženske reprezentance Nemčije, je v drugem polčasu pokazala kakovost in premoč. Proti domači zasedbi, ki je vse svoje tri naslove nemških prvakinj osvojila v zadnjih šestih letih (2017, 2019, 2022), je Krim v več kot dvanajstih minutah drugega dela »spacal« le en gol in je zaostajal že s 15:22. Nekaj minut pozneje je zaradi rdečega kartona ostal brez Nataše Ljepoje, Bietigheimov trio Julia Maidhof (6 golov), Trine Jensen Östergaard (Danka je danes dopolnila 31 let) in Kaba Gassama Cissokho (po 5) pa je neusmiljeno polnil mrežo 27-kratnih slovenskih prvakinj, ki so dvanajst minut pred koncem zaostajale že za rekordnih osem (17:25).

Krim, ki je bil v prvem polčasu kar 70-odstotno uspešen pri strelih na gol, je v drugem padel na le 47 odstotkov, Nemke pa so se dvignile na 75 in so po petih krogih še vedno neporažene (štiri zmage in remi). Po najhujšem letošnjem evropskem porazu je bil trener Dragan Adžić upravičeno razočaran: »Moja dekleta so v prvem polčasu igrala dobro, v drugem so Nemke zaigrale drugače, naš odgovor pa ni bil takšen, kot bi si ga želeli. Žal mi je, da ekipa z odzivi na nekatere sodniške odločitve porablja svojo energijo. S tem se ne smemo obremenjevati, ampak se moramo osredotočiti nase in na svoje napake, ki jih je bilo ogromno.« Skupina A, 5. krog: Bietigheim – Krim 30:23 (15:14), Bukarešta – Banik 40:25 (25:13), Ferencvaroš – Kristiansand 26:26 (12:14), Brest – Odense 21:25 (8:16), vrstni red: Bietigheim in Bukarešta po 9, Kristiansand 7, Ferencvaroš 5, Odense in Brest po 4, Krim 2, Banik 0.

Kosovo – Slovenija 24:29 (12:14) Kvalifikacije za EP 2024 v Nemčiji za moške. Skupina 7, 2. krog. Športna palača v Prištini, gledalcev: 1400, sodnika: Mandak in Rudinsky (oba Slovaška). Kosovo: Gerbeschi (3 obrambe), Berisha (7 obramb), Bajqinovci, Jupa 4, Dren. Tahirukaj 3, Mushkolaj, Quni, Mustafa, Dril. Tahirukaj 5 (3), Shabani 1, Muqolli 1, Gegaj 2, Basholli, Gjuka 6 (1), Taci 2, Zena. Slovenija: Baznik (5 obramb), Ferlin (1 obramb), Blagotinšek 2, Henigman, Janc 6, Dolenec 2 (1), Cingesar 2, Cehte, Kodrin 3, Žabić, Horžen 2, Ovniček 3, Makuc 3, Malus 1, Novak, Vlah 5 (3). Sedemmetrovke: Kosovo 4 (4), Slovenija 5 (4). Izključitve: Kosovo 18 minut, Slovenija 12 minut. Rdeči karton: Quni (44.) Igralec tekme: Blaž Janc (Slovenija).