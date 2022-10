Zdelo se je, da je obdobje prestavitev tekem v športu zaradi koronavirusa stvar preteklosti. V zadnjem obdobju so namreč brez težav izpeljali številna tekmovanja, tudi evropsko prvenstvo v košarki. A očitno kljub prehajanju epidemije koronavirusa v endemično stanje razmere še niso povsem enake, kot so bile pred njim. Zadnji primer je Cedevita Olimpija. Ljubljančani bi morali namreč danes v 3. krogu lige ABA gostiti evroligaško Crveno zvezdo, a do obračuna na koncu ni prišlo. Poleg številnih poškodb so v zmajevem gnezdu odkrili še več okužb s koronavirusom, vse skupaj pa je zadostovalo, da jim je vodstvo lige ABA odobrilo prestavitev tekme. Bržkone bo drugače v evropskem pokalu, kjer morajo ekipe po propozicijah igrati tekmo, če lahko zberejo pet zdravih košarkarjev. V 2. krogu drugokakovostnega evropskega tekmovanja Ljubljančane v sredo čaka gostovanje v Romuniji pri Cluju.

Še nekaj časa nepopolni

Letošnja sezona se pri Cedeviti Olimpiji ni začela po njihovih željah. Pa ne rezultatsko, saj so dobili prve tri obračune proti Heliosu, Borcu in Splitu ter bili do zadnjega v igri za zmago na uvodu v evropski pokal proti Bursasporju, temveč zdravstveno. Če klub vse od združitve leta 2019 ni imel večjih težav s poškodbami, za kar naj bi bil v veliki meri zaslužen trener za telesno pripravo Filip Ujaković, pa je letos drugače. A tudi tokrat v večini primerov ne gre za igralce, ki so s klubom opravili poletne priprave, temveč tiste, ki so igrali za reprezentance. Tako si je na EP na tekmi osmine finala proti Belgiji del štiriglave stegenske mišice strgal Zoran Dragić, poškodbo gležnja pa je staknil Karlo Matković. Ta je proti Splitu sicer že nastopil, a je že na tekmi začutil bolečine v kolenu, ki se zdijo vse prej kot nedolžne. Na premieri v Olimpijinem dresu proti Borcu je poškodbo stegenske mišice staknil še drugi hrvaški reprezentant Lovro Gnjidić, medtem ko je proti Bursasporju nerodno na gleženj stopil Marko Radovanović, ki proti Crveni zvezdi v nobenem primeru ne bi nastopil.

V tem pogledu je prestavitev tekme proti Crveni zvezdi Olimpiji prišla prav, pa naj se sliši še tako čudno. Brez omenjenih igralcev bi se Beograjčani bržkone sprehodili čez Stožice. A jasno je tudi, da bodo zdravstvene težave krojile predstave Ljubljančanov še nekaj časa, ne bi jih le na tekmi proti prvakom lige ABA. Ker košarkarji, ki so se okužili s koronavirusom, vsaj še nekaj dni ne bodo trenirali, se s tem odpirajo nove težave, saj bodo potrebovali nekaj časa, da ujamejo tekmovalni ritem, tekme pa si bodo sledile v napornem tempu. Golemac bo krizno situacijo krpal z improviziranjem in upal, da ob tem ne bodo pretirano trpeli rezultati. Najbolj realno pa se zdi, da bo imel popolno ekipo, če ne bo novih nevšečnosti, na voljo po reprezentančnem premoru zaradi kvalifikacij za svetovno prvenstvo (termina za tekme sta 11. in 14. november).

Rebec pri Olimpiji za en mesec

V luči zdravstvenih tegob so pri Olimpiji posegli po začasni rešitvi in jo našli v Maticu Rebcu. 27-letni v Postojni rojeni organizator igre je večino poletnih priprav opravil z Ljubljančani, zato sistem trenerja Golemca pozna. Z zmaji je podpisal enomesečno pogodbo, hkrati pa je s tem tudi že jasno, da pri Gnjidiću ne gre za nedolžno poškodbo, kot se je sprva zdelo. »Začetek sezone se žal ne odvija tako, kot bi si želeli. Številne igralce pestijo poškodbe, znašli smo se tudi v primežu nekaterih drugih zdravstvenih težav, ki močno otežujejo proces treningov. Matic Rebec je bil del našega trenažnega procesa praktično celotno pripravljalno obdobje, zato igralce dobro pozna, hkrati pa pozna tudi sistem igre našega glavnega trenerja Golemca, s katerim sta pred leti že sodelovala v Kopru,« je ob podpisu kratkoročne pogodbe z Rebcem povedal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

Liga ABA, 3. krog: Budućnost – MZT 89:66 (Bell-Haynes 21; Maxwell in Ivey po 12), Cibona – Mornar 91:88 (Bundović 25, Mesiček ni bil v ekipi; Russell 35, Vujačić 3), Igokea – Borac 90:78 (Ray 17; Hale 17), Partizan – S. centar sinoči, danes ob 18. uri: Zadar – Mega, ob 21. uri: FMP – Split, Olimpija – C. zvezda prestavljeno.