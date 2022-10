Slovenski rokometaši so preboj na svoje 14. evropsko prvenstvo od skupno 16 v zgodovini – manjkali so le v Italiji 1998 in na Danskem 2014 – začeli s prepričljivo zmago proti Bosni in Hercegovini v Mariboru z 28:20. Skoraj polovico golov za gostitelje sta v dvorani Tabor prispevala Koprčana Aleks Vlah (7 iz desetih poskusov) in Dean Bombač (5 brez zgrešenega strela). »Ni bilo lahko, saj nasprotnikov nismo dobro poznali, poleg tega pa tudi sami nismo natančno vedeli, na kakšni ravni je naša trenutna igra. Za nameček smo favoriti v skupini in vse to skupaj je viselo nad nami,« je priznal selektor Uroš Zorman.

Njegova ekipa je po vodstvu s 13:6 dobila v zadnjih sedmih minutah prvega polčasa kar štiri gole zapored, na začetku drugega pa se ji je BiH približala le na minus dve (13:15). »Fantje so fenomenalno začeli, a v drugi polovici prvega polčasa in na začetku drugega smo po menjavah igralcev izgubili preveč lahkih žog, padli v manjšo krizo in nasprotnika vrnili v igro. Kljub temu smo skozi celotno tekmo nadzirali tako tekmece kot rezultat in v drugem polčasu vse stvari postavili na svoje mesto,« je ocenil Zorman. O reprezentanci Kosova, ki še nikoli ni igrala na velikem tekmovanju, selektor dodaja: »Iz leta v leto napreduje. Morali bomo biti pazljivi, da se ne ujamemo v kakšno past. Tekma v Prištini ne bo lahka, odigrati pa jo moramo na najvišji možni ravni, kajti le v tem primeru bomo izpolnili svoj cilj – zmagati.«

Najboljši strelec tekme v Mariboru je bil Aleks Vlah, ki je vrhunsko formo s klubske ravni v Celju Pivovarni Laško prenesel tudi v reprezentančni dres. »Dogovor pred tekmo je bil, da jo začnemo sproščeno. Uvod je bil uspešen, dobro smo igrali v obrambi in si priigrali sedem golov prednosti. Nato smo za nekaj časa malce padli in popustili, toda v drugem polčasu smo dokončno prebili led in zmagali. A prepričan sem, da imamo v igri še veliko rezerv,« je dejal Aleks Vlah. Jutri čaka Slovence gostovanje v Prištini proti reprezentanci, ki je v prvem krogu izgubila na gostovanju v Črni gori z 20:29, 25-letni Vlah pa jasno napoveduje: »V poštev ne pride ničesar drugega razen še ene visoka zmaga.«

Bietigheim največje presenečenje

Po štirih krogih v ligi prvakinj imajo rokometašice Krima le eno zmago (proti češkemu avtsajderju Baniku), jutri pa jih v Ludwigsburgu čaka obračun z največjim pozitivnim presenečenjem letošnjega tekmovanja. Bietigheim si v skupini A deli prvo mesto z romunsko CSM Bukarešto s po sedmimi točkami, doslej pa je zbral tri zmage (Banik, Ferencvaroš, Kristiansand) in remi (Bukarešta). Nemški klub je s 146 doseženimi goli – povprečno 36,5 na tekmo – najučinkovitejši med vsemi 16 ekipami v letošnji ligi prvakinj in drugi po prejetih (101, prvi madžarski Györ z 98). V ekipi z desetimi tujkami (tri Nizozemke, dva Danki ter po ena Brazilka, Madžarka, Španka, Poljakinja in Čehinja) sta trenutno najučinkovitejši 37-letna Poljakinja Karolina Kudlacz Gloc z 21 goli in 24-letna Nemka Julia Maidhof z 20.

Krim za beg s sedmega (predzadnjega) mesta v skupini nujno potrebuje zmago proti ekipi, ki je v minuli sezoni osvojila evropsko ligo. Dosedanje delo novega Krimovega stratega Dragana Adžića očitno (še) ni obrodilo rezultatskih sadov, Črnogorec pa pred zahtevnim gostovanjem v Nemčiji meni: »Igralke Bietigheima so že dolgo skupaj in od aprila lani traja njihov neverjetni niz neporaženosti. Po mojem mnenju igrajo trenutno najboljši rokomet v Evropi, ekipa je odlično selekcionirana in na vsakem igralnem položaju imajo odlične in izkušene rokometašice. Toda ne glede na vse verjamem, da se jim bomo dobro zoperstavili.«