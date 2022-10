Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije med tednom prvič v letošnji sezoni izgubili, na uvodu v evropski pokal je bil v Stožicah tesno boljši Bursaspor, je pred njimi še težji izziv. V 3. krogu lige ABA namreč v goste prihaja evroligaška Crvena zvezda. Ljubljančani so se z Beograjčani v lanski sezoni pomerili petkrat, zmagali pa le na drugi polfinalni tekmi po podaljšku pred domačimi navijači. Zmaji bodo v obračun vstopili oslabljeni, a želijo kljub temu pokazati dober odpor.

Zvezda še ni utečena

Tekma s Crveno zvezdo za Cedevito Olimpijo prihaja ob najbolj neugodnem trenutku. Trener Ljubljančanov Jurica Golemac je pred začetkom sezone izrazil prepričanje, da se bodo kljub občutno nižjemu proračunu lahko merili z obema beograjskima kluboma, ki v letošnji sezoni nastopata v evroligi. A mislil je v primeru popolne ekipe, ki je tokrat niti približno ne bo imel. Olimpijo namreč načenjajo poškodbe, ki ji onemogočajo kakovosten trening in grajenje kemije. Najbolj se pri zmajih pozna odsotnost Karla Matkovića, na katerega je Golemac stavil ogromno in je v kratkem času na parketu proti Splitu veliko pokazal. A se je takrat morda prenaglil z vrnitvijo na igrišče, saj ga po poškodbi gležnja zdaj mučijo bolečine v kolenu. Ob tem je poškodovan še drugi organizator igre Lovro Gnjidić, Zoran Dragić bo na voljo po novembrskem reprezentančnem premoru, proti Bursasporju pa se je poškodoval še Marko Radovanović, ki se je nato sicer vrnil v igro, a glede na njegove pretekle težave z gležnjem je vprašanje, ali ne bo znova odsoten dalj časa.

Če bi bila Olimpija v dobri kondiciji, bi bile možnosti za zmago proti Zvedi precej večje. Beograjčani so namreč po lanski sezoni menjali trenerja, Dejana Radonjića je nadomestil Vlada Jovanović, ob tem pa so močno prevetrili tudi zasedbo. Resda so prišli številni kakovostni posamezniki, ki pa v začetku sezone še niso razvili želene kemije, tudi Jovanoviću še ni uspelo v popolnosti prenesti svojih zamisli. Zvezda je na uvodu v ligo ABA suvereno ugnala MZT, precej več dela pa imela v drugem drogu proti Budućnosti, ki jo je ugnala s štirimi točkami razlike. V evroligo so Beograjčani krenili z dvema porazoma, nazadnje so v četrtek zvečer pred domačimi navijači klonili proti Panathinaikosu. Od nosilcev igre v lanski sezoni so odšli Nikola Kalinić, Austin Hollins, Dejan Davidovac, Nathan Wolters in Aaron White, prišli pa so Nemanja Nedović, Hassan Martin, John Holland, Dalibor Ilić, Filip Petrušev, Benjamin Bentil, Jaylen Adams in Miroslav Raduljica. Pred dnevi je Zvezda podpisala še pogodbo z odličnim argentinskim košarkarjem Luco Vildozom, a so se oglasili iz Baskonie, kjer trdijo, da so imeli po pogodbi prvi možnost podpisa z igralcem ob vrnitvi iz lige NBA v Evropo ter da bodo vse skupaj uveljavljali na sodišču.

Ne dovoljevati lahkih točk

»Podobno kot Bursaspor ima tudi Crvena zvezda izredno fizično ekipo. Praktično ves čas igra z dvema peticama, zato nas čaka izredno težka preizkušnja. Sploh če ne bomo tekli in si odpirali prostora s podajami, kar sem pogrešal v sredo,« pred jutrišnjim obračunom pravi trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Košarkarji so po sredinem porazu proti Bursasporju v en glas ponavljali, da jim mora ta služiti v poduk in za napredovanje. Nič drugače ne misli kapetan Edo Murić. »Smo nova ekipa, ki bo potrebovala nekaj časa, da ujame pravo formo in kemijo. Proti Bursasporju smo delali napake, ki jih proti Zvezdi ne želimo ponoviti. V prvi vrsti moramo biti boljši v obrambi in ne dovoljevati lahkih točk nasprotniku.«

Liga ABA, 3. krog: Igokea – Borac 90:78, Cibona – Mornar sinoči, danes ob 19. uri: Budućnost – MZT, nedelja ob 17. uri: Olimpija – C. zvezda, ob 21. uri: Partizan – S. centar, ponedeljek ob 18. uri: Zadar – Mega, ob 21. uri: FMP – Split.