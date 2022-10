Selektor Uroš Zorman je za premierni obračun v boju za 14. uvrstitev Slovenije v zgodovini EP (BiH je nastopila le dvakrat) na tribuni prenovljene dvorane Tabor pustil peterico, ki si rokometni kruh služi v tujini. Od 21 igralcev s priprav v Mariboru prostora med njegovimi 16 izbranci ni bilo za pet »legionarjev«: Jožeta Baznika, Matica Grošlja (oba Francija), Domna Makuca (Španija), Kristjana Horžena (Nemčija) in Aleksa Kavčiča (Hrvaška). Novopečeni gostujoči selektor Irfan Smajlagić, ki je s svojim seznamom igralcev v domovini dvignil veliko prahu, ni računal na kopico starejših in izkušenejših reprezentantov, med katerimi poleg Vladimirja Vranješa (Benfica) ni bilo niti bratov dvojčkov Benjamina (Flensburg) in Senjamina Burića (Skjern), ki sta nekoč blestela v Gorenju. Med Smajlagićevo šestnajsterico na Štajerskem je bil tudi en igralec iz slovenskega kluba – Nebojša Bojić, vratar Celja Pivovarne Laško.

»Ne poznamo dobro niti reprezentance Bosne in Hercegovine niti Kosova, vendar imamo dovolj veliko kakovost, da bi morali dobiti obe tekmi. Vse drugo bi bilo zelo veliko razočaranje,« je že pred tekmo v Mariboru napovedal Barcelonin desnokrilni igralec Blaž Janc, ki je skupaj s klubskim kolegom Domnom Makucem kot zadnji (zaradi več kot triurne zamude letala) prišel na reprezentačne priprave. Po skoraj šestih mesecih od zadnje reprezentančne tekme – 16. aprila letos proti Srbiji v Kragujevcu poraz z 20:23 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2023 na Poljskem in Švedskem – je selektor Zorman podaril priložnost vsem 16 igralcem, ki so že v 20. minuti vodili s sedmimi goli prednosti (11:4), dobrih sedem minut kasneje pa kar z devetimi (17:26).

Zormanova tretja selektorska zmaga na peti tekmi

To je bila tudi rekordna prednost devetih golov na sinočnji tekmi, ki jo je Slovenija izenačila še dvakrat (27:18, 28:19) in kvalifikacije za Euro 2024 v Nemčiji začela z zmago. Proti reprezentanci, ki je imela sinoči zgolj 54-odstotno učinkovitost pri strelih na gol, gostelji pa kar 76-odstotno. Zato niti ni čudno, da so Slovenci po zadnji medsebojni tekmi januarja 2008 v dvorani Bonifika v Kopru, ko so pod vodstvom na žalost zdaj že nekdanjega pokojnega selektorja Mira Požuna slavili z 29:28, spet visoko premagali Bosno in Hercegovino. In da je selektor Zorman na peti svoji tekmi na novem trenerskem položaju dosegel na peti tekmi tretjo zmago, potem ko je v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2023 dvakrat nadigral Italijo in dvakrat klonil proti Srbiji, a nato (ne)pričakovano dobil posebno povabilo (wild card) za sodelovanje med svetovno elito.

Skupina 7, 1. krog: Slovenija – Bosna in Hercegovina 28:20 (13:10), Črna gora – Kosovo 29:20 (15:9), pari 2. kroga, nedelja, 16. oktobra: Kosovo – Slovenija (ob 19.30), Bosna in Hercegovina – Črna gora (ob 20. uri).