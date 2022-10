Če so košarkarji Cedevite Olimpije na uvodnih treh obračunih nove sezone prikazali dobre predstave in gladko porazili Helios, Borac in Split, je bila zgodba na začetku evropske sezone drugačna. V Stožicah je lanski finalist evropskega pokala in krvnik Ljubljančanov v četrtfinalu Bursaspor nevtraliziral največjo nevarnost zmajev, met za tri točke, in v tesni končnici prišel do zmage. Kljub zdesetkanosti je kapetanu Edu Muriću in soigralcem uspelo vso tekmo držati korak s kakovostnim nasprotnikom, a je imel trener Jurica Golemac kljub temu po koncu precej zaskrbljen obraz.

»Frustrirajoče je, ko ne moreš računati na vse igralce. Že med pripravami nam je manjkala četverica, od tega so zdaj trije poškodovani. Zoran Dragić bo manjkal še tri tedne, Karlo Matković ima bolečine v kolenu in ga proti Zvezdi v nedeljo zagotovo ne bo, tudi Lovro Gnjidić je načet. Ob tem je trebušno virozo staknil še Alen Omić, ki je bruhal in imel drisko. Kazalo je, da nam ne bo mogel pomagati, a je šel na infuzijo in stisnil zobe, za kar se mu lahko samo zahvalimo. A se je videlo, da ni imel prave energije. Povrh vsega si je gleženj poškodoval še Marko Radovanović, ki je dobil priložnost namesto Matkovića. Ni lahko, a moramo stopiti skupaj, trdo delati in biti potrpežljivi. Sezona je še dolga,« je razlagal trener Olimpije Jurica Golemac, ki v popolnosti ni mogel računati niti na Roka Radovića. »Bil je brez pravega treninga skoraj 20 dni. Res je, da je v drugi četrtini vnesel energijo, a je po petih minutah sam iskal menjavo, saj se je upehal. V drugem polčasu so nato igralci na njegovem položaju igrali dobro, zato ga nisem več poslal v igro.«

Precej bolj zadovoljen z razpletom je bil trener Bursasporja Dušan Alimpijević. Srbski strateg, ki sicer izredno ceni Cedevito Olimpijo in trenerja Jurico Golemca, je športno priznal, da ne bi bilo nezasluženo, tudi če bi zmagali Ljubljančani. »Težka tekma med kluboma, ki imata bolšji ekipi od lani in ogromno individualne kakovosti. Na koncu smo bili za odtenek bolj osredotočeni in zadeli kak met več. Olimpiji se pozna, da ji manjka nekaj pomembnih posameznikov, a tudi mi nismo bili popolni. Vodstvo ljubljanskega kluba je sestavilo izjemno moštvo in zadržalo jedro ekipe. Tudi Golemac je tu že nekaj časa, kar se pozna. Pogledali smo si tekme proti Heliosu, Borcu in Splitu. Olimpija je povprečno na njih zadela 15,3 trojke na tekmo. To je praktično 46 točk ob več kot 50-odstotni uspešnosti. Tokrat so jih zadeli deset z 28,6-odstotno uspešnostjo. Lahko rečemo, da so imeli slab strelski dan, lahko pa, da smo tudi mi nekaj pripomogli k temu,« je ocenil Dušan Alimpijević.

Po mnenju nekdanjega trenerja Crvene zvezde in FMP je glavni favorit evropskega pokala Joventut, ob njem pa še Gran Canaria in Venezia. »Govorim glede na proračun in imena. Za omenjenimi tremi pa so tesno Olimpija, Bursaspor in še nekateri klubi, ki lahko povsem upravičeno računajo, da pridejo do naslova prvaka. Ne bi odpisal niti Prometeja, ki je sestavil odlično ekipo, a ga ljudje ne jemljejo resno.«