Jasno z Andrejem Velkavrhom: Razum v megli

Te dni pogosto vstajamo v meglo. Kako simbolično! Le kdo ve, kaj se bo dogajalo na tem svetu v prihodnjih mesecih? Nismo vajeni take negotovosti. Zakaj je večini ljudi megla odveč, neprijetna? Ker nam onemogoča pogled naprej. Ker se je v megli težko orientirati in ker se lahko v njej skriva marsikaj. Raje imamo razčiščene stvari, ne maramo, da nam pogled naprej nekaj ovira, počutimo se nekako ujete. Ampak naša megla je glede tega dokaj nedolžna. Vemo, da se bo prej ali slej razkadila, vsaj oktobra zagotovo. Ko bomo stopili v november in potem decembra in januarja, ne morem biti več čisto prepričan, da se bo, to so meseci celodnevnih megel. A tudi takrat moramo samo dovolj dolgo počakati – res se redko zgodi, da zaradi megle ne bi videli sonca dlje kot dan ali dva, no, pa recimo tri. Vsekakor vemo, da je samo vprašanje časa in da ne bo povzročila škode, tudi če bo slučajno zdržala ves teden. Ampak oktobra ne, počakati moramo največ tja do dvanajste ure, raje manj. Če pa smo nestrpni in imamo čas, se lahko povzpnemo višje, nad megleno morje in užitek, ko pokukamo nad gladino, je še slajši. Oni tam dol so potopljeni v sivo vlago, mi pa smo si izborili sončno toploto. Res dober občutek, vreden vsakega koraka.