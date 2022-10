Ne pričakujemo divjih rasti

V zadnjih štirinajstih dneh se z vidika cene na trgu kriptovalut ni zgodilo veliko. Govorimo o zmanjšanju cene bitcoina za 2,5 odstotka in zmanjšanju cene ethereuma za 3,5 odstotka. Takšne relativne spremembe cen so za trg kriptovalut zanemarljivo majhne. V zadnjem mesecu je mogoče opaziti, da trenutno na trgu ni volatilnosti. V luči stopnjevanja vojne v Ukrajini in nadaljevanja ostre makroekonomske politike se zdi, da so investitorji izgubili apetit za tvegane naložbe. Ameriški delniški indeksi so, po večini, četrtletje zaključili na najnižji točki letošnjega leta. Kriptovalute so pokazale relativno moč in v glavnem niso padle pod vrednosti, ki so jih postavile v sredini junija. Vseeno v trenutni klimi zaenkrat ni mogoče pričakovati divjih rasti in novega bikovega trenda.