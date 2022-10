»Naš cilj na uvodnih tekmah proti BiH in Kosovu je jasen – dve zmagi in uvrstitev na EP. Zadnje reprezentančno leto je bilo eno (naj)slabših. Moramo se spustiti povsem na tla in vse začeti graditi na novo, saj pravzaprav spet začenjamo z ničle. Smo v položaju, ko moramo trdo trenirati, biti ponižni in skromni ter z dvema zmagama pokazati, da mislimo resno. Sloveniji se želimo dokazati in si povrniti njeno spoštovanje, to velja za celoten rokometni svet,« pravi reprezentant Dean Bombač. Iz njegovih besed je več kot jasno mogoče razbrati, da mora slovenska reprezentanca po neuspehih na EP 2022 (16. mesto) in v dodatnih kvalifikacijah za SP 2023 (izpad proti Srbiji, a je zadevo potem rešila mednarodna zveza IHF s posebnim povabilom) prenehati z nadaljnjo razprodajo ugleda in padanjem tako evropskega kot svetovnega rokometnega rejtinga.

Že današnja preizkušnja proti Bosni in Hercegovini bo pokazala (ne)resničnost tako njegovih napovedi kot želja in ciljev soigralcev ter strokovnega vodstva. Današnji nasprotniki so doslej nastopili le na zadnjih dveh EP 2020 in 2022 ter obakrat osvojili 23., predzadnje mesto, na skupno šestih tekmah so doživeli prav toliko porazov in obakrat osvojili zadnje mesto v svoji predtekmovalni skupini. »Glede na naše zadnje slabe nastope za nas ne obstajajo več lahke tekme. Čeprav Bosna in Hercegovina menda prihaja v Maribor v oslabljeni zasedbi, to ne pomeni, da ne zna igrati rokometa, zato si ne smemo dovoliti nobenega podcenjevanja,« opozarja član madžarskega Picka iz Szegeda, ki mu tudi na klubski ravni ne cvetijo rožice. Eden od favoritov za vrh Evrope s štirimi Slovenci (Bombač, Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarić) je namreč po štirih krogih v ligi prvakov presenetljivo še brez osvojene točke.

Slovenski reprezentančni kapetan Jure Dolenec je po neuspehu proti Srbiji govoril tudi o morebitnem koncu svoje reprezentančne kariere, ker selektor mogoče ne bo več računal nanj. A 33-letni Škofjeločan v dresu francoskega Limogesa je po operaciji kolena, ki mu je v preteklosti povzročalo številne težave, v zadnjem času spet v dobri formi. »V težkih trenutkih je glava vedno precej vroča in razmišlja o številnih scenarijih. A to ne pomeni, da mi bo kdaj zmanjkalo reprezentančnih motivov, zato se bom vedno z veseljem in ponosom odzval selektorjevemu vabilu, dokler me bodo potrebovali,« napoveduje levoroki ostrostrelec Jure Dolenec.

Reprezentanco Bosne in Hercegovine je 1. oktobra letos kot selektor prevzel zdaj 60-letni Irfan Smajlagić, legendarni rokometaš ter reprezentant Jugoslavije (bron na OI 1988 v Seulu) in Hrvaške (zlato na OI 1996 v Atlanti, srebro na SP 1995 na Islandiji, bron na EP 1994 na Portugalskem). Posebnež z vzdevkom Pipe je na seznam 21 igralcev uvrstil kar 11 takšnih, ki niso igrali v zadnjih kvalifikacijah, kar otežuje priprave Slovenije na tekmo. A Dolenec vseeno opozarja: »Moja glavna želja je, da premagamo tako BiH kot Kosovo in vsaj nekoliko popravimo slab vtis, ki smo ga pustili v zadnjem času. Verjamem, da smo na pravi poti in da lahko na igrišču popravimo marsikaj iz preteklosti. Motiv ni vprašljiv, še posebej, ker smo dobili posebno povabilo za SP 2023. A zdaj ne smemo razmišljati o januarju 2023, ampak se moramo povsem osredotočiti na uvodni tekmi v kvalifikacijah za Euro 2024.«