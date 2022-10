Komisija za etiko in integriteto, ki deluje v okviru Sodnega sveta, je presojala Zobčeve izjave glede izobrazbe vrhovnega sodnika Branka Masleše. Jan Zobec je v intervjuju za spletni portal Siol Masleši namreč očital avtoritarno pojmovanje prava, diskvalifikacije in polprikrite grožnje ter da nima postulacijske sposobnosti, da bi nastopal pred vrhovnim sodiščem. Pobudo za presojo je na komisijo Sodnega sveta zaradi dvomov o konstruktivni kritiki sodnika v intervjuju vložil podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, pridružil pa se ji je tudi predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič. Komisija je ocenila, da izjave Zobca o domnevno pomanjkljivi izobrazbi Masleše niso bile v skladu s kodeksom sodniške etike.

Zobec, ki ga je odločitev komisije Sodnega sveta presenetila, je v intervjuju za Radio Ognjišče povedal, da je že vložil tožbo na upravno sodišče, s katero bo izpodbijal odločitev etične komisije.

V načelnem mnenju v sicer anonimizirani obliki so člani komisije sklenili, da je sodnik s podanimi izjavami ravnal v nasprotju z dolžnostjo diskretnosti, zmernosti, lojalnosti, zadržanosti in spoštljivosti pri predstavljanju svojega stališča, povzročil dvom v moralno in profesionalno integriteto kolega sodnika ter s tem omadeževal ugled kolega sodnika in škodoval ugledu sodstva. Zobec pa je v odgovoru na pobudo vodstva vrhovnega sodišča pojasnil, da je v kritičnem intervjuju zavzel zgolj svoje pravno stališče in ga tudi utemeljil, vendar se etična komisija z njegovo interpretacijo ni strinjala, saj da njegove izjave in celoten kontekst intervjuja ne potrjujejo, da je ravnal v dobri veri.

V nekaterih medijih so decembra lani širili dvom o diplomi vrhovnega sodnika Masleše. Dekanja Pravne fakultete v Sarajevu je za portal Siol potrdila, da je Masleša pri njih diplomiral, in zavrnila očitke o ponarejanju. Masleša je po očitkih decembra napovedal tudi, da bo sprožil tožbe proti posameznikom, ki bodo širili neresnične navedbe o njegovi izobrazbi.