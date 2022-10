Spomin na lansko priložnost, ko se jim je v končnici evropskega pokala odprla precej ugodna pot do finala s tekmami pred domačimi navijači, pri košarkarjih Cedevite Olimpije, ki so ostali, še vedno živi. Čeprav vsi poudarjajo, da so četrtfinalni poraz proti Bursasporju za točko pozabili in so z mislimi usmerjeni v prihodnost, se v izjavah pogosto vračajo k omenjenemu obračunu in izražajo obžalovanje. Hkrati pa želijo grenko preizkušnjo pretopiti v motivacijo in poskušajo v letošnji sezoni narediti korak naprej. Sistem tekmovanja je enak lanskemu. V dveh skupinah s po desetimi ekipami se v končnico prebije po najboljših osem iz vsake, ki nato tekmujejo v sistemu na izpadanje na eno zmago, pri čemer ima prednost domačega parketa ekipa z boljšim razmerjem zmag in porazov v rednem delu. Letošnja sezona v evropskem pokalu je manj kakovostna od pretekle, saj so v evroligo odšli Virtus iz Bologne, Partizan in Valencia. Prav zaradi tega dajejo v zmajevem gnezdu drugokakovostnemu evropskemu tekmovanju prednost pred ligo ABA, saj ocenjujejo, da se je prek njega lažje prebiti v evroligo, kamor potujeta finalista tekmovanja. Prvi nasprotnik Ljubljančanov bo danes prav krvnik iz lanske sezone Bursaspor.

Golemac: Bursaspor v tem trenutku favorit

Trener Jurica Golemac in igralci uvodni evropski preizkus v sezoni pričakujejo dobro razpoloženi, saj so dobili uvodne tri obračune sezone proti Heliosu, Borcu in Splitu, pri tem pa pokazali všečno igro. A omenjena moštva po kakovosti ne sodijo v kategorijo Bursasporja, zato lahko zapišemo, da prihaja za zmaje prvi resen preizkus sezone. Vanj kapetan Edo Murić, ki se je pred dnevi razveselil rojstva hčerke, in soigralci ne bodo vstopili stoodstotni, saj jih še vedno mučijo manjše poškodbe. »Karlo Matković je po tekmi s Splitom začutil nekaj bolečin in ne verjamem, da bom lahko računal nanj. Zelo mi je žal, saj ste lahko videli, kaj doda naši igri. Njegova hitrost in koordinacija ob višini sta impresivni. V reprezentanci si je poškodoval gleženj, proti Splitu pa je bolj obremenjeval drugo nogo. Kot se rado zgodi v takih primerih, je očitno staknil novo poškodbo. Lovro Gnjidić še vedno čuti bolečine v stegenski mišici in bojim se, da bi se stvari poslabšale, če bi ga maksimalno obremenili. Moramo biti potrpežljivi, hkrati pa so poškodbe vedno priložnost za druge igralce, da se pokažejo in dokažejo ter si izborijo minutažo. Žal mi je edino tega, da nismo v popolnosti izkoristili časa po evropskem prvenstvu, ko smo imeli tri tedne brez tekme v evropskem pokalu. A nimamo kaj. Poškodbe so sestavni del športa in razmeram se je treba prilagoditi,« je razpredal trener Olimpije Jurica Golemac, ki se je razveselil vsaj vrnitve Roka Radovića.

Čeprav so uspešno krenili v sezono, Golemac razumljivo stremi k napredku. Pravi, da morajo igralci v daljših obdobjih kazati visoko stopnjo energije, dobro krožiti z žogo in biti agresivni v obrambi. Predvsem bo to pomembno proti Bursasporju. Trener Dušan Alimpijević je imel namreč v pripravljalnem obdobju na voljo celotno ekipo z izjemo turškega reprezentanta Onuralpa Bitima. Srbski strateg je sicer po senzacionalni uvrstitvi v finale evropskega pokala, kjer je Bursaspor klonil proti Virtusu, izgubil nekatere nosilce – Andrewa Andrewsa, Johna Hollanda in Kevarriusa Hayesa –, a jih nadomestil z Anthonyjem Clemmonsom, Ahmetom Duverioglujem in lanskim članom Olimpije Zachom Augustom. »V tem trenutku je Bursaspor favorit, vsaj po videnem v pripravljalnem obdobju in na prvih dveh tekmah turškega prvenstva proti Gaziantepu in Türk Telekomu, ki so ju dobili. Z izjemo Bitima so bili skupaj celotne priprave in brez poškodb. Igrajo izredno hitro in točno vedo, kje je komu mesto in kakšne naloge ima vsak posameznik. So dobri pri metu od daleč in v igri pod košem. Vodji sta Derek Needham in Onuralp Bitim, izjemno pa se je v ekipo vklopil Zach Auguste, ki bo proti nam še dodatno motiviran. A motivirani bomo tudi mi. Pri igralcih sem videl, da so po prihodu iz Splita še bolj osredotočeni na delo in pripravljeni na zahteven preizkus. Kljub poškodbam imamo kakovost, da pridemo do zmage,« je jasen Golemac.

Trener zmajev sicer meni, da se je Olimpija tako kot lani znašla v težji skupini v evropskem pokalu. »Sistem poznamo od lani, zato tudi vemo, da ne smemo postati živčni ob morebitnem spodrsljaju. Imamo kakovost, da lahko proti vsakomur v evropskem pokalu odkrito računamo na zmago. Hkrati pa nimamo pravice nikogar podcenjevati, saj vseh preostalih devet ekip iz naše skupine računa na preboj v končnico. Po rednem delu bomo poskušali biti čim višje, da bi imeli v izločilnih bojih prednost domačega parketa. A kot smo videli, ta zraven prinaša dodaten pritisk, ki ga nismo zdržali ne mi, ne Joventut, ne Partizan. Po vnovičnem ogledu četrtfinalne tekme proti Bursasporju sem videl, da smo igrali v krču in precej pod našimi sposobnostmi.«

Bolečina v srcu je ostala

Tako kot lani ima tudi to pot pomembno vlogo pri Olimpiji Alen Omić. V Ljubljano se je vrnil lani ob koncu novembra, tokrat pa prvič opravil celotne priprave z ekipo, kar se pozna na njegovih predstavah. Po zmagovitem uvodu v sezono je pripravljen na zahtevnejše preizkuse. »Nova sezona, nova dokazovanja. Čaka nas Bursaspor in če smo iskreni, se Borac in Split s turško ekipo po kakovosti ne moreta primerjati. Nato pa v nedeljo še Crvena zvezda. Brez podcenjevanja kogar koli lahko rečem, da se za nas sezona pravzaprav začenja v tem tednu,« razmišlja Alen Omić, ki ga pod obročema čaka težak boj s starim znancem Zachom Augustom. »Ne potrebujem dodatne motivacije, zame je izziv že vsak trening, na katerem se hočem dokazati. Vem, da bo Auguste močno motiviran. Je tak tip igralca. Poskušali ga bomo omejiti, pa ne samo njega, tudi Needhama, Bitima, Duveriogluja ... Imajo dobro ekipo, zato moramo biti maksimalno pripravljeni.«

Čeprav je čutil že lani, da bi lahko šli s soigralci do konca in osvojili evropski pokal, kar jim ni uspelo, tudi letos Omić optimistično zre v evropsko sezono. »Povsem realno je, da pridemo do konca, in tako moramo tudi razmišljati. Že lani nas je samo točka ločila od polfinala. Bolečina v srcu je ostala, a je treba iti naprej. Imamo kakovostno ekipo. Če bomo trdo delali in poslušali trenerja, je mogoče vse.«