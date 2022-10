Poplava v prostorih kranjskega sodišča

Zaradi dotrajanosti ogrevalnega sistema je prišlo v prostorih okrožnega in okrajnega sodišča v Kranju v noči z nedelje na ponedeljek do izlitja vode. Zaradi nevarnosti požara in posledičnega izklopa elektrike je v ponedeljek nekaj obravnav odpadlo. Obnova razpravnih dvoran bo trajala predvidoma tri mesece.