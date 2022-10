Janković je na redni tedenski novinarski konferenci povedal, da se bodo z občinami, ki so družbenice Javnega holdinga Ljubljana, še pogovarjali o ukrepih za zmanjšanje energije. Najlažje je, tako župan, zapirati telovadnice in bazene, a to prinese številne negativne učinke na javno zdravje. Enako bi številne negativne učinke prineslo zapiranje knjižnic, kulturnih objektov...

Jankovića veseli, da bo kapica za plin in v drugem koraku za elektriko, ki se napoveduje v EU, veljala tudi za javne objekte. »Zadnja stvar je, da se zapirajo javni objekti,« je dejal in dodal, da ne vidi večjih težav, če vmes ne bo izrazitega poslabšanja, povezanega z vojno v Ukrajini.

Navedel je, da se je v ponedeljek sestal s predsednikom vlade Robertom Golobom. Temu je zagotovil, da Energetika Ljubljana letos z daljinskim ogrevanjem in drugimi dejavnostmi ne bo ciljala na dobiček, s ciljem, da bi tako prebivalcem ob regulatornih ukrepih zagotovila najnižje možne cene.

Janković: Zaloge premoga in drugih energentov so zadostne

Ponovil je, da bo Ljubljana v tej kurilni sezoni ogrevana, saj so zaloge premoga in drugih energentov, ki jih uporablja Energetika Ljubljana, zadostne. Glede uporabe plina v plinsko-parni enoti termoelektrarne-toplarne v Mostah, ki je v zadnji fazi gradnje, pa je rekel, da hladni zagon nove enote traja 30 do 40 dni, takrat pa energije naprava ne sme oddajati v sistem. Po koncu tega obdobja bo od razmer odvisno, ali bo plin, s kateri naj bi v Ljubljani v naslednjih letih močno zmanjšali porabo premoga, uporabljen že v tej sezoni.

Janković se je znova dotaknil tudi svojega nedavnega obiska v Republiki Srbski, kjer se je sestal s tamkajšnjim nacionalističnim voditeljem Miloradom Dodikom. Že pred dnevi je povedal, da gre za načrte, da bi v termoelektrarni Ugljevik kurili gorivo RDF iz ljubljanskih odpadkov, v zameno pa bi lahko Ljubljana za svoje javne objekte dobila cenovno ugodno energijo.

Župan pravi, da bodo v prihodnjih dneh v Ljubljano prišli predstavniki tamkajšnjega podjetja s ciljem preveriti ustreznost goriva iz ljubljanskih odpadkov. Nato pričakujejo njihovo ponudbo in začetek pogovorov o dolgoročni pogodbi. Kdorkoli bo na Magistratu po lokalnih volitvah, pri čemer si Janković želi svoje zmage že v prvem krogu, bo moral po njegovih besedah zagotoviti primerno ceno predelave odpadkov in ogrevanja. Zato je znova izpostavil pomen gradnje sodobne sežigalnice.

Napovedujejo povsem normalno praznino dogajanje

Janković je zagotovil tudi, da se na ljubljanski občini pripravljajo na povsem normalno praznično dogajanje ob koncu leta. Pripravili so se sicer za več možnih rešitev, a župan je opozoril, da je bil lani decembrski strošek elektrike za 50 kilometrov praznične osvetlitve le 2660 evrov, dejansko pa celo manj kot 1000 evrov, ker so na določenih delih zaradi lučk ugasnili javno razsvetljavo. Letos bi lahko bil po ocenah ta dejanski strošek tako okoli 3000 evrov.

Župan je danes povedal še, da so na občini v ponedeljek po kar nekaj zapletih dobili gradbeno dovoljenje za prenovo več kot desetletje razpadajočega bazenskega kompleksa Vevče v sodoben večnamenski kompleks, namenjen športu, sprostitvi in rekreaciji. Čakajo še na pravnomočnost gradbenega dovoljenja, sledi razpis za izbor izvajalca. Izbor Janković pričakuje v naslednjem mesecu in začetek del potem odvisno od vremena v nadaljevanju.

Izvajalec je bil medtem že izbran za prenovo močno načetega in zelo prometnega nadvoza, po katerem Dunajska cesta prečka severno obvoznico. Na ljubljanski občini ga bodo prenovili v navezi z Darsom, za izvajalca pa je bil za zdaj še nepravnomočno izbran Kolektor Koling. Začetek del župan pričakuje še letos.