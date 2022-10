Psihoanaliza simbolov

Lara Jeranko Marconi (1984) je slikarka in ilustratorka iz Kopra, ki se je likovno oblikovala na beneški akademiji lepih umetnosti. Uvršča se med izbrane slovenske vizualne umetnice mlajše generacije. Na razstavi v Loži predstavlja risbe, izrezanke, vezenine, tiske in drobne predmete iz obdobja zadnjih štirih let. Zanima jo moč simbolov v likovnem izrazu, in kakšno vlogo igrajo v naši kulturi.