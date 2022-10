Katera pot je že tlakovana z dobrimi nameni?

Še preden je država uzakonila ob semafor nameščeno zeleno puščico na črni podlagi, ki voznikom v križišču dovoljuje zavijanje desno tudi pri rdeči luči na semaforju, smo tako rešitev glasno pozdravljali. In se pri tem nismo zavedali, da jo pozdravljamo skozi oči voznika avtomobila, ki mu bo ta majhna sprememba omogočila, da prihrani nekaj sekund časa, ki bi ga sicer preživel pred rdečo lučjo in gledal prazno cesto pred seboj. Pretočnost prometa je bila mantra odločevalcev, strokovne in laične javnosti. Seveda, v slovenski miselnosti promet enačimo z vožnjo z avtom po cesti. A promet niso le avtomobili, pač pa tudi pešci, kolesarji, vozniki raznih električnih prevoznih sredstev. In če država skrbi za avtomobiliste, mora v enaki (ali pa še večji) meri skrbeti za ranljivejše v prometu. Pa je to res naredila tudi v primeru tabel, ki dovoljujejo zavijanje desno pri rdeči luči?