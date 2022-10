Selitev iz Stožic v Tivoli se ni obrestovala, prav tako se scenarij iz marca 2021 ni ponovil niti na rezultatski niti na navijaški ravni. V minuli sezoni so krimovke v Tivoliju na prvi tekmi osmine finala premagale Ferencvaroš s 33:26 (Ana Gros 13 golov) in se nato uvrstile med najboljših osem v Evropi, tekmo pa si je ogledalo skoraj 3000 ljudi. Včeraj je bil prizor v dvorani pod Rožnikom dvakrat žalosten: Krim je izgubil že tretjič med letošnjo elito, na tribunah pa se je zbralo toliko gledalcev kot na prvi domači tekmi proti evropskemu prvaku Kristiansandu v Stožicah – le okoli 500.

Gostje iz Budimpešte so povedle s 4:1, a že sredi prvega polčasa je Krim poskrbel za preobrat (10:8, 11:9). Toda v 21. minuti so gostiteljice doživele šok, saj je Rusinja Darja Dmitrijeva dobila neposredni rdeči karton. Prvi polčas se je končal z osmimi izenačenji, v drugem pa se je v igri domačih poznala odsotnost Dmitrijeve. Ferencvaroš, po 13-krat državni in pokalni prvak Madžarske, je takoj po odmoru dosegel štiri gole zapored za vodstvo z 19:15, v nadaljevanju je šestkrat povedel s plus šest, blestela pa je Katrin Klujber. Levoroka 23-letnica, ki je na uvodnih treh tekmah dosegla 21 golov, je tokrat v Krimovo mrežo spravila kar 12 žog, učinkovita pa je bila tudi Nizozemka Antje Malestein s šestimi goli brez zgrešenega strela.

Ko je Ferencvaroš nazadnje vodil za šest (29:23 v 51. minuti), so se krimovke le prebudile. Najprej s štirimi zaporednimi goli in dobre štiri minute pred koncem so zaostajale le s 27:29. A ko je zadišalo po morebitnem velikem preobratu, je ekipa trenerja Gaborja Eleka, diplomiranega inženirja kemije in nekdanjega selektorja ženske reprezentance Madžarske, še trikrat zapored pobegnila na tri gole prednosti ter na 14. medsebojni tekmi dosegla osmo zmago in šesto na zadnjih sedmih sosedskih dvobojih.

Kapetanka Barbara Lazović je kljub težavam s kolenom pomagala soigralkam in dosegla štiri gole, a ni mogla preprečiti drugega zaporednega domačega poraza. »Zdaj pa nam voda že počasi teče v grlo. Ključnih je bilo uvodnih deset minut drugega polčasa, ko smo naredile preveč tehničnih napak, v igri pa nam je zelo manjkala Dmitrijeva. Vedno se nam dogaja, da pademo v drugem polčasu, zato moramo najti in odpraviti razloge za to. V zadnjih petnajstih minutah nismo imele česa izgubiti in smo šle na glavo, na koncu smo imele še možnost za preobrat, a se ni izšlo,« je ocenila Barbara Lazović.

»To, da smo izgubili, je izključno moja odgovornost,« je krivdo prevzel trener Dragan Adžić. Nato se je lotil analize tekme s Ferencvarošem: »Zelo sem zadovoljen s tem, kako so dekleta odigrala zadnji del tekme po visokem zaostanku in da so se borile do konca. Nimam nobene slabe besede za svoje igralke. Rdeči karton je vplival na potek tekme, a so se vseeno dobro upirale odličnim Madžarkam.« V naslednjem krogu bo Krim gostoval pri Bietigheimu v Nemčiji.

Skupina A, 4. krog: Krim – Ferencvaroš 30:32 (15:15), Brest – Banik 31:26 (17:14), Odense – CSM Bukarešta 27:31 (13:16), Bietigheim – Kristiansand 32:30 (16:17).

Krim Mercator – Ferencvaroš 30:32 (15:15) Dvorana Tivoli, gledalcev: 525, sodnika: Metalari in Nikolovski (oba S. Makedonija). Krim Mercator: Arenhart (2 obrambi), Risović (7 obramb), Radičević 9 (4), Stanko 3 (1), Pineau 2, Abina 2, Žabjek, Dmitrijeva 1, Cerovak, Klemenčič 3, Ljepoja 1, Varagić, Lazović 4, Kovarova, Rosiak 4, Svetik 1. Ferencvaroš: Sass (5 obramb), Janurik (12 obramb), Edwige 2, Szucsanszki 1, Kisfaludy, Harsvalfi, Kovacs, Bölk 3, Marton 2, Tomori, Malenstein 6, Kukely, Klujber 12 (4), Cvijić, Lekić 5, Szöllosi Zacsik 1. Sedemmetrovke: Krim 5 (5), Ferencvaroš 4 (4). Izključitve: Krim 4 minute, Ferencvaroš 10 minut. Rdeči karton: Dmitrijeva (21.). Igralka tekme: Katrin Klujber (Ferencvaroš).