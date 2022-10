Tretja tekma sezone, tretja visoka zmaga Cedevite Olimpije. Ljubljančani so v drugem krogu lige ABA gostovali v Splitu in brez večjih težav prišli do novega uspeha. Kljub zgodnji fazi sezone so zmaji pokazali tri dominantne predstave, v naslednjem tednu pa jih čakata precej težji preizkušnji. Najprej na uvodu evropskega pokala v sredo v Stožicah Bursaspor, nato pa v nedeljo prav tako v Stožicah evroligaška Crvena zvezda.

Besede trenerja Cedevite Olimpije Jurice Golemca po tekmi z Borcem so se uresničile. Napovedal je namreč, da se utegneta do tekme proti Splitu vrniti Karlo Matković in Rok Radović, se je pa med poškodovane preselil Lovro Gnjidić. Ljubljančani so v Splitu začeli silovito in s trojkama Josha Adamsa in Amarja Alibegovića nakazali, da bi lahko hitro pobegnili, a do tega ni prišlo. Gostitelji so se namreč zbrali in predvsem po zaslugi nekoliko slabše obrambe gostov v prvi četrtini držali korak. Popuščati pa so začeli že v drugi, ko so košarkarji v zelenih dresih spretno izkoriščali prednost v višini. Ko žoga ni šla pod obroč, sta stvari v roke vzela Yogi Ferrell ali Adams. Slednji je bil dolžnik s tekme proti Borcu, tokrat pa je s precej agresivnejšim pristopom povzročal veliko težav nasprotniku in že do polčasa dosegel 14 točk.

V nadaljevanju je Olimpija še nekoliko pritisnila na plin, in ko je razlika narasla na 20 točk, je bilo jasno, da je vprašanje zmagovalca odločeno. Od obeh povratnikov po poškodbi je priložnost za igro dobil le Matković, ki je nemudoma pokazal, da bo pomembna okrepitev, saj je v omejenem igralnem času gospodaril na obeh straneh igrišča. Dobro delo je na najbolj nevarnem posamezniku nasprotnega moštva Shannonu Shorterju opravil Marko Jeremić, znova pa je ponujeno priložnost dobro izkoristil Mirko Mulalić, ki je zadel tri trojke. 34-letni Ljubljančan je na prvih treh obračunih nove sezone ostal več časa na parketu predvsem zaradi poškodb Zorana Dragića in Roka Radovića ter pokazal, da se lahko trener Golemac v takšnih situacijah brez težav zanese nanj.

»Prišli smo do zaslužene zmage, saj smo skozi celotno tekmo nadzirali potek dogodkov na parketu. Vidi se, da je šele začetek sezone, saj ekipe ne delujejo tako, kot bi si želeli trenerji. Ne glede na to pa je gostovanje v Splitu vedno vroče. V ekipi imamo kakovostne posameznike, ki premorejo izkušnje. Na takšnih tekmah morajo pokazati, da so boljši od nasprotnika, kar se je tudi zgodilo. Z nekaterimi deli tekme sem zadovoljen, z drugimi manj. Vse skupaj še ni blizu temu, kar si želim, vendar je glede na začetek sezone spodbudno. Še vedno imamo tudi nekaj težav s poškodbami. Radović je bil z nami, a ima še bolečine v gležnju. Gnjidića smo pustili doma, saj je začutil manjše bolečine v stegenski mišici. Še nekaj časa ne bo Zorana Dragića. Se je pa vrnil Karlo Matković, kar nas veseli, saj je nemudoma pokazal, česa je sposoben,« je po zmagi v Splitu povedal trener Olimpije Jurica Golemac.