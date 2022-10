Liga prvakinj je bila po treh krogih prekinjena zaradi tradicionalnega tedna evropske zveze EHF, ki je namenjen reprezentančnim dejavnostim. Slovenska ženska izbrana vrsta je v tem obdobju odigrala pripravljalni tekmi z Madžarsko pred novembrskim EP (od 4. do 20. novembra), ki ga bodo gostile Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora. Na uvodnem sosedskem obračunu v dvorani Zlatorog v Celju ni bilo zmagovalca (22:22), na drugem v dvorani Stožice v Ljubljani pa so bile boljše gostiteljice z 21:19.

Po treh tekmah v skupini A imata jutrišnja nasprotnika povsem enak izkupiček – po eno zmago in dva poraza. Krim je premagal le češki klub Banik Most (42:29) ter izgubil proti romunski CSM Bukarešti (28:30) in norveškemu Kristiansandu (21:27), Ferencvaroš pa je bil boljši od danskega Odensa (27:23) ter slabši od francoskega Bresta (20:21) in nemškega Bietigheima (20:40). V osemčlanski skupini, v kateri le še Banik ni osvojil niti točke, sta slovenski in madžarski klub v kvartetu (poleg njiju še Odense in Brest), ki je doslej zbral po dve točki. A zanimiv je pogled na razmerje med doseženimi in prejetimi goli: Krim si z 91 doseženimi (povprečno več kot 30 na tekmo) goli deli tretje mesto z Romunkami in Dankami, Ferencvaroš pa jih je dosegel le 67 (v povprečju dobrih 22 na tekmo), kar je najmanj v skupini. Ekipi sta precej bolj izenačeni po številu prejetih golov: Slovenke so jih dobile 86 (več le Čehinje, 129), Madžarke pa 84.

Glavna posebnost jutrišnje tekme bo, da se krimovke selijo iz dosedanjega evropskega domicila v Stožicah, kjer so odigrale kar 16 domačih tekem od zadnjih 18, v novo domovanje v Tivoliju, na katerega pa ga vežejo lepi spomini. V minuli sezoni so marca 2021 v kultni dvorani pod Rožnikom na prvi tekmi osmine finala lige prvakinj premagale prav Ferencvaroš s 33:26 in kljub porazu na povratnem dvoboju na Madžarskem z 22:26 po sušnih devetih sezonah znova napredovale med osem najboljših ekip v Evropi. V ekipo iz Budimpešte sta pred letošnjo sezono prišli tudi nekdanji Krimovi igralki, Srbkinji Andrea Lekić in Dragana Cvijić, med pomembnejšimi okrepitvami pa sta tudi Francozinja Beatrice Edwige (prej Rostov Don) in Zsuzsanna Tomori (Kristiansand).

Glede na izide na prvih treh tekmah ima Ferencvaroš verjetno največja nihanja v igri, česar se dobro zaveda tudi Krimov trener Dragan Adžić. »Gre za ekipo, ki lahko premaga vsakogar, a tudi izgubi proti vsakomur. V primerjavi z lanskima tekmama v naši ekipi manjka kar osem igralk, njihova pa je celo malenkost močnejša kot takrat. Vendar sem prepričan, da poznamo recept oziroma način, kako premagati madžarsko ekipo. Verjamem v zmago in osvojitev dveh zelo pomembnih točk v boju za napredovanje v drugi del lige prvakinj,« je optimistično razpoložen Dragan Adžić, ki pa zaradi poškodbe kolena verjetno ne bo mogel računati na levoroko ostrostrelko Barbaro Lazović.

Krimova vratarka, 36-letna Barbara Arenhart, je na prvih treh tekmah v letošnji ligi prvakinj zbrala 26 obramb (80 strelov, 32,5-odstotna uspešnost), dobro pa se spominja tudi lanskih dvobojev s Ferencvarošem. »Proti Madžarkam moramo pokazati kakovost, energijo, moč, voljo, željo in borbenost z lanske tekme proti gostjam iz Madžarske. Takratna energija v Tivoliju je bila izjemna in upam, da bodo tudi tokrat gledalci naš osmi igralec. Potrebujemo njihovo podporo in želimo si jih videti v čim večjem številu. Tudi z njihovo pomočjo lahko izpolnimo glavni cilj – da točki ostaneta doma,« pravi Barbara Arenhart, ki se je nedavno ubadala z manjšo poškodbo sprednje golenske lože, a je v zadnjih dneh normalno trenirala in bo na razpolago trenerju Adžiću.