Nedelo na stroške davkoplačevalcev

Na otvoritvi so stali v vrsti, da so si lahko javno pripisovali zasluge za uresničitev največje tuje neposredne naložbe na Slovenskem. »To je bil najtežji projekt mojega ministrovanja,« je bil 10. julija 2019 predvidljivo najglasnejši tedanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek, »metali so nam polena pod noge, nagajali so nam, soočali smo se z različnimi interesi«. Interes dolgoletnega ministra je bil seveda jasen. Vse je treba podrediti cilju in avtomobilskemu gigantu Magna omogočiti ekspresno gradnjo na obrobju Maribora. Vlada Mira Cerarja je subvencionirala nakup in pozidavo kmetijskih zemljišč na vodovarstvenem območju, skrivala je pogodbe in pisala posebne zakone.