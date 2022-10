Sinu predsednika ZDA Hunterju Bidnu grozi obtožnica zaradi davčnih prevar

Ameriški mediji, med njimi časnik Washington Post in televizijska mreža CBS, poročajo, da so agenti FBI po preiskavi, ki je trajala več mesecev, zbrali več dokazov za obtožnico proti sinu predsednika ZDA Hunterju Bidnu zaradi davčnih prevar in laganja ob nakupu orožja.